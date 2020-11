Un vol amb globus alliberador, als 91 anys d'edat

"El què em quedi de vida ho vull viure amb il·lusió i aquesta experiència m'ha agradat moltíssim". La Carme Masferrer té 91 anys, és resident a la residència d'avis l'Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada. Gràcies a la campanya de l'empresa Eninter Ascensores (#EninterAyuda), va poder viure el passat 16 d'octubre una experiència en globus juntament amb la seva neboda i Lara Olvera, treballadora social de la residència.

"Mai és massa tard per connectar amb la vida i és important seguir tenint il·lusions a aquesta edat", assegura la Lara. Des del moment en què es va proposar aquesta iniciativa i els van explicar com seria el procés, no van tenir cap dubte en poder donar-li l'oportunitat a la Carme de poder viure aquesta experiènca de pujar en globus per primera vegada als 91 anys.

Per poder dur a terme l'activitat, es van seguir a terme escrupolosament tots els protocols de seguretat que requereixen. Totes les persones implicades en la gravació i l'experiència es van fer la prova PCR abans de volar en globus i van donar negatiu.

Des del centre residencial van voler agrair a l'empresa el fet de poder gaudir d'aquesta experiència després d'haver passat moments molt durs durant la primera onada de la pandèmia.