El CAP de Cardona tornarà a obrir els caps de setmana i festius en horari diürn

L'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central recupera, a partir d'aquest dissabte 7 de novembre, el funcionament habitual del Punt d'Atenció Continuada (PAC) de Cardona (situat al CAP Cardona). El centre obrirà en horari diürn, de les 8 a les 15 h, els caps de setmana i festius.

Equip d'atenció

La reobertura del PAC permetrà recuperar l'atenció de proximitat i garantir l'assistència de la ciutadania assignada en horari d'atenció continuada. A partir de les 3 de la tarda la població es podrà adreçar al Punt d'Atenció Continuada de Súria, al CAP Goretti Badia, per rebre l'atenció presencial i/o domiciliària necessària en tot moment, tal com s'ha estat fent durant els darrers mesos.



Evitar els desplaçaments als CAP

Amb la voluntat d'evitar els desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària, en el moment actual es fa una crida a utilitzar el telèfon, l'opció Com et podem ajudar, contacteu amb mi del web de programació de visites, o la consulta virtual. Els professionals de l'ICS a la Catalunya Central recorden la importància de donar-se d'alta a l'aplicació La Meva Salut, per tenir accés a totes les dades i a les consultes en línia (l'eConsulta i la videoconsulta).

L'alta a La Meva Salut es pot fer excepcionalment des de l'enllaç http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-03-18-atencio-no-presencial-lamevasalut o a través del telèfon 900 053 723, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

En cas que els professionals recomanin una atenció presencial es recordaran a la ciutadania les indicacions següents: l'ús de la mascareta és obligatori; els acompanyants només es permeten en casos imprescindibles; cal arribar a l'hora de la visita indicada, no abans; cal seguir la senyalització i les indicacions dels professionals, cal rentar-se les mans sovint i respectar la distància de seguretat.