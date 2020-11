Joan Bonanit s'incorpora a la candidatura de Junts per a la Catalunya Central

Joan Bonanit (Joan Porras) s'ha incorporat a la candidatura de Junts, el partit de Carles Puigdemont, per a la Catalunya Central. El manresà, conegut arreu per les seves mostres de suport diari als presos independentistes, ho ha anunciat aquest dijous al seu perfil de Twitter, juntament amb un vídeo on apareixen tots els membres que formen la candidatura.





???? Us presentem la candidatura de la Vegueria de la Catalunya Central de @JuntsXCat.



?? Treballarem per millorar les condicions de vida de les persones, per donar veu a les nostres comarques, potenciant el feminisme i l'ecologisme.



?? El 7 i 8 de novembre, fem-ho, Junts! pic.twitter.com/cDZslFnffk — Joan Porras (@Joanporras_) November 5, 2020

Us presentem la candidatura per liderar @junts a la comarca del Bages.

Treballarem des dels municipis i des de la Comarca per la bona gestió i la Independència de Catalunya. #junts@krls @Anna_Erra @elsa_artadi @josep_rius @jordialapreso @davidsaldoni https://t.co/0WRJgAiNVC — Toni Massegú ||*|| jxcat (@ToniMassegucalv) November 5, 2020

Porras apareix al vídeo al pla de Lledoners, lloc des d'on l'independentista ha desitjat diàriament «bona nit» als líders i polítics presos. Assegura que els candidats treballaran «per millorar les condicions de vida de les persones, per donar veu a les nostres comarques, potenciant el feminisme i l'ecologisme». Entre els membres de la candidatura de Junts per a la Catalunya Central també hi ha Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Guardiola de Berguedà.D'altra banda, ahir també es va fer pública a les xarxes socials la candidatura de Junts al Bages, que estarà encapçalada per Toni Massegú, portaveu del govern a l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Ensenyament i Universitats i d'Esports.