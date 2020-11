El regidor manresà Antoni Massegú substitueix la destituïda Ivet Castaño als serveis territorials de Presidència

El manresà Antoni Massegú serà el nou director dels Serveis territorials de Presidència a la Catalunya central en substitució de la destituïda Ivet Castaño.

Massegú és actualment regidor d'Ensenyament i Universitats i delegat d'Esports. El nomenament, que ha donat a conèixer el mateix departament de Presidència, arriba una setmana després de la destitució de Castaño per una "pèrdua de confiança". La consellera Meritxell Budó és un dels pilars de Junts x Cat al Govern i va decidir destituir de la direcció territorial a qui és la presidenta del PDeCAT al Bages. Des d'aquesta formació, la decisió de Budó s'ha vist com una purga de càrrecs que no eren afins a Junts x Cat. Ara, Budó tindrà al seu departament la persona que justament lidera aquesta formació al Bages, Massegú.

El nomenament de Massegú, que s'ha conegut aquest divendres, serà publicat al DOGC la setmana vinent. Fonts del departament també han indicat que "el càrrec de director dels Serveis Territorials és un lloc que ha de ser ocupat per un funcionari de lliure designació, i es nomenen les persones que es creuen adients en cada moment", un perfil que es considera que sí compleix Massegú.

Massegú exerceix actualment de portaveu del seu grup a l'Ajuntament i a part de les regidories també es present en diferents comissions. La seva situació al consistori manresà pot variar en quant a l'assumpció de responsabilitats, però a hores d'ara no és previst que deixi el grup municipal.