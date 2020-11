Sant Vicenç preveu iniciar a principi d'any les obres principals de Castellet

La rehabilitació del conjunt patrimonial de Castellet està a punt de rebre un nou impuls aquesta tardor. Durant les properes setmanes, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet iniciarà el procés de licitació de les obres corresponents a la fase 2, que inclou la rehabilitació de l'estructura de l'ermita, que havia quedat malmesa els darrers anys. D'aquesta manera, s'iniciarien aquest any vinent el gruix dels treballs previstos al conjunt.

L'actuació a l'ermita, que també inclourà l'estudi arqueològic i històric del temple, té una durada prevista de sis mesos i un cost d'uns 232.000 euros. En paral·lel, el Pla director del conjunt monumental de Castellet rebrà un nou impuls a través del finançament del Consell Comarcal del Bages, que s'ha acollit als fons europeus FEDER. Aquest finançament permetrà fer realitat l'execució de les fases 3 i 6, que inclouen la rehabilitació de la casa de l'ermità i la reforma de la torre, que es podrà visitar i esdevindrà un mirador de tot l'entorn natural del municipi.

El cost total d'aquestes dues fases és de 573.000 euros, dels quals 329.000 seran aportats a través dels fons FEDER i la resta seran assumits pel mateix Ajuntament. La durada prevista de les obres serà de nou mesos i és l'actuació més important que hi ha prevista en el marc del Pla director redactat l'any 2016.

Tant l'ermita com la casa de l'ermità necessiten una rehabilitació estructural, que es farà en actuacions paral·leles. La torre també requerirà una intervenció a fons per poder accedir fins al capdamunt, on s'adequarà un mirador. Totes tres actuacions estan incloses al pressupost d'enguany.

Amb les actuacions a l'ermita, la casa de l'ermità i la torre, ja estarà en marxa el gros de les intervencions, i un cop acabades només quedaran pendents les últimes fases per al condicionament complet del conjunt de Castellet.

Fins ara, l'Ajuntament ha desmuntat les construccions auxiliars a l'entorn de Castellet i ha consolidat el talús i tota la zona del camí de Ponent. Finalment, el consistori està redactant el projecte de la zona arqueològica del Castell, que es correspon a la fase 4, que permetrà localitzar, identificar i posar en valor les resta arqueològiques de l'antiga construcció medieval situada a la banda septentrional del turó de Castellet.

El Pla director també preveu actuacions per recuperar el perímetre del recinte exterior del castell, reconstruir els petits murs a l'entorn de Castellet, rehabilitar el pati que hi ha entre la casa de l'ermità i la torre i urbanitzar els camins d'accés a tot el conjunt històric.