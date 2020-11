Territori amplia el servei de bus entre Navarcles, Sant Fruitós i Manresa

El departament de Territori i Sostenibilitat reforça a partir de dilluns que ve, 9 de novembre, les connexions amb autobús entre Navarcles, Sant Fruitós de Bages i Manresa. Així, ho ha explicat avui el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, a través d'una videoconferència amb representants del territori. De dilluns a divendres feiners, s'afegeixen 3 noves expedicions tant d'anada com de tornada, al final del dia, ampliant la cobertura horària que finalitza el servei a Navarcles a les 11 de la nit.

D'altra banda, quan s'acabin les restriccions de mobilitat els caps de setmana, els dissabtes feiners s'incorporaran 3 noves expedicions tant d'anada com de tornada al llarg del dia, de manera que s'ampliarà la cobertura horària; i una darrera expedició al final del dia, des de Manresa (21.45h), i des de Navarcles (21.20h). Això permetrà als usuaris una millor comunicació amb la capital de la comarca.

Finalment, es millorarà la cobertura horària del servei els dies festius amb 3 noves expedicions, tant d'anada com de tornada, en la franja del matí. D'aquesta manera els usuaris podran arribar a Manresa pel matí, cosa que fins ara no podien fer ja que només es donava servei per la tarda.

Tenint en compte les restriccions de mobilitat existents actualment, a causa de la pandèmia de la COVID-19, es realitzaran les millores en dia feiner ja que s'allarguen horaris i es poden atendre a treballadors de serveis essencials, però la millora dels caps de setmana es posarà en servei quan s'elimini el confinament municipal dels caps de setmana.

El director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha posat en relleu que "aquest increment de freqüències és necessari per als ciutadans de la comarca, i donem resposta a diferents peticions del territori, tant en dies feiners, dissabtes feiners i dies festius. Ampliem la cobertura horària al llarg del dia, acabant el servei més tard, i fem una millora molt important els caps de setmana".

Aquesta línia, operada per l'empresa Transbages, de Sagalés, va transportar 323.272 viatgers l'any 2019. Aquesta xifra suposa un increment del 5,58% respecte l'any anterior.