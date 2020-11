Antoni Massegú és el nou delegat de Presidència i el cap de JxCat al Bages

El manresà Antoni Massegú serà el nou director dels serveis territorials de Presidència a la Catalunya Central en substitució de la destituïda Ivet Castaño. Massegú és actualment regidor d'Ensenyament i Universitats i també d'Esports. El nomenament, que ha donat a conèixer el mateix departament de Presidència, arriba una setmana després de la destitució de Castaño per una «pèrdua de confiança», segons fonts de la mateixa conselleria. Ahir mateix, Massegú havia fet públic a xarxes socials que es presentarà per dirigir la formació al Bages, al costat d'un equip de persones, la majoria regidors, de Manresa i el Bages.

El nomenament d'Antoni Massegú Calveras com a nou director dels Serveis Territorials de la Presidència de la Catalunya Central comportarà canvis en el cartipàs municipal de Manresa. El regidor Josep Gili Prat assumirà les responsabilitats que tenia Massegú com a cinquè tinent d'alcalde, regidor delegat d'Ensenyament i Universitats i president de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones. D'altra banda, Joan Calmet Piqué, tercer tinent d'alcalde i regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Turisme i Projecció de Ciutat, serà el nou portaveu del govern municipal. Antoni Massegú continuarà al govern municipal amb la responsabilitat de regidor delegat d'Esports. Tots tres regidors formen part del grup municipal de JxManresa.

La titular del departament, Meritxell Budó (JxCat), va decidir destituir de la direcció territorial qui és la presidenta del PDeCAT al Bages i posarà en el mateix lloc el que ha de ser el president al Bages de JxCat. Des del Partit Demòcrata, la decisió de Budó de prescindir de Castaño (Quim Torra ja havia fet el mateix amb la consellera Àngels Chacón, que lidera la llista del PDeCAT) s'ha vist com una purga de càrrecs dels que no eren afins a JxCat.

El nomenament de Massegú serà efectiu la propera setmana. Fonts del departament també han indicat que «el càrrec de director dels Serveis Territorials és un lloc que ha de ser ocupat per un funcionari de lliure designació, i es nomenen les persones que es creuen adients en cada moment», un perfil que es considera que sí que compleix Massegú.

Massegú exerceix actualment de portaveu del seu grup a l'Ajuntament, i a part de les regidories també és present en diferents comissions. El polític manresà havia estat delegat territorial d'Ense-nyament i havia ocupat, en un altre moment, una direcció general al mateix departament.

La seva situació al consistori manresà pot variar quant a l'assumpció de responsabilitats, però a hores d'ara no és previst que deixi el grup municipal. En tots cas, l'alliberament de càrrega al govern suposarà tenir més dedicació per al càrrec de director dels serveis territorials i per estructurar un partit a correcuita, quan falten pocs mesos per a les eleccions al Parlament, que es podrien celebrar el mes de febrer.

El regidor Antoni Massegú renunciarà a l'assignació econòmica de l'Ajuntament de Manresa pel fet que percebrà una retribució pel seu nou càrrec. El regidor Josep Gili sumarà les noves responsabilitats a les que tenia fins ara com a regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, i passarà del 70% al 90% de dedicació a l'Ajuntament.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, signarà la nova delegació de competències dilluns vinent, se'n donarà compte al proper ple municipal, que tindrà lloc el proper dia 19 de novembre.

La delegació del Govern a la Catalunya Central és presidida per ERC (Alba Camps) i té cinc directors de serveis territorials que pertanyen a l'entorn postconvergent. D'aquests, la majoria ha fet el pas a JxCat (Bàrbara Minoves, d'Empresa; Míriam Sort, de Territori; i Eduard Faixedas, d'Interior), mentre que Lluís Cerarols, de Cultura, es manté al PDeCAT.



Joan Bonanit, a JxCat

El manresà Joan Porras, conegut popularment com Joan Bonanit, ha anunciat que s'integra a JxCat. El manresà, conegut arreu per les seves mostres de suport diari als presos independentistes, ho ha anunciat al seu perfil de Twitter. Un altre que s'incorpora a Juntsx Cat és Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Guardiola.