UOC al Bages, de l'aventura a la maduresa

Fa 25 anys només el 0,4% de la població mundial tenia accés a Internet. El color que predominava a les pantalles i teclats dels ordinadors -aleshores es parlava de computadores- era el beix i, estèticament i funcionalment parlant, eren el que avui en dia en diríem autèntiques andròmines. Amb aquest panorama, posar en marxa una universitat perquè funcionés a distància i online podia semblar una bogeria, però el futur és dels visionaris i el primer rector de la UOC, Gabriel Ferraté, ho va ser. En una entrevista recent explica que el seu lema era «trencar les barreres del temps i de l'espai».

La UOC, que va tenir a Manresa el primer centre de suport del país des del primer curs (1995-1996) –després vindrien els de Salt i Reus–, va ser la primera al món a dotar-se d'un campus virtual per als professors i alumnes. Va començar amb 100 matriculats a la diplomatura d'Empresarials i 100 al segon cicle de Psicopedagogia. Un quart de segle més tard, té més de 77.500 estudiants i 85.700 graduats, i és present en 142 països.

«En dèiem sense distàncies»

La manresana Mònica de Llorens Vall-Llossera és la delegada des del primer dia de la primera seu territorial de la UOC. Aleshores es coneixia com a Centre de Suport al Bages perquè «era molt més important el suport que donàvem a l'estudiant perquè les eines informàtiques per estudiar online eren una cosa totalment nova. Costava explicar-ho», admet. Una universitat que es podia fer no presencialment. «En dèiem sense distàncies. El primer missatge que es va donar era aquest. Existia la UNED, que era la universitat a distància, i en sorgia una de nova que en dèiem que era sense distàncies». La primera seu va ser als baixos del Consell Comarcal del Bages, a la Muralla de Sant Domènec. Hi havia un espai per atendre els estudiants, ordinadors per connectar-se i una petita biblioteca.

Amb Ferraté com a rector fundador -que anteriorment ho havia estat de la UPC-, i Xavier Aragay de gerent, «la idea inicial era que hi hagués un centre de suport per comarca, que després es va veure que no era viable perquè econòmicament no es podia mantenir, però sí que hi hauria unes seus repartides per la geografia catalana». Actualment n'hi ha catorze, entre les quals la de Manresa, a la FUB2 des del 2015, a l'avinguda de les Bases de Manresa; a Madrid, Mèxic, Colòmbia. A banda, hi ha més de 40 punts UOC, com els de Berga, Igualada, Martorell, Masquefa, Puigcerdà, la Seu d'Urgell i Solsona. Entre d'altres, s'hi fa la recollida de llibres en préstec.

A la seu de la delegació, que dona cobertura al Bages, Berguedà, Anoia, Osona, Moianès, Cerdanya i Solsonès, De Llorens treballa amb les tècniques Núria Veganzones i Cristina Izquierdo. S'hi fa atenció al públic i la gestió interna de tràmits. «Buscar empreses on els estudiants puguin fer pràctiques. La part més comercial, com participar en fires i fer sessions informatives als instituts...». Abans que la covid ho paralitzés tot, «organitzàvem activitats presencials no acadèmiques obertes al públic, amb la idea de transmetre coneixement i d'estar a prop de la gent del territori. Fèiem tallers de programació amb Scrach els dissabtes i venien pares amb els fills». A banda, coorganitza el cicle Diàlegs pel futur i conferències i taules rodones amb Gest!, la FUB, la UPC i Eurecat.

El paper de les regidores

Per què Manresa? De Llorens comenta que, «quan en van començar a parlar, suposo que els ajuntaments i els polítics de cada territori es van posar a l'aguait i que uns més que d'altres van empènyer. Aquí hi havia la Teresa Just, que era la regidora d'Ensenyament, que s'ho va agafar amb molta passió i va posar moltes facilitats, i al Consell Comarcal del Bages el president era Francesc Iglesias i el gerent, Josep Riera». Més tard, Riera es va incorporar a la plantilla de gestió de la UOC. Les dues institucions, amb el suport de Caixa Manresa i de la Cambra de Comerç, ho van fer possible.

La seu següent va ser la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), a la zona universitària. En aquest cas, «amb l'impuls de la regidora que va succeir Teresa Just, Montse Pons. Va tenir la idea que hi havia d'haver un campus en aquesta zona i el trasllat es va fer amb aquesta intenció. Hi havia la UPC i la FUB i es va fer una biblioteca interuniversitària, i va empènyer perquè la UOC s'hi traslladés». Hi van estar del 2005 al 2015. Quan la FUB va renovar l'edifici on hi havia hagut el Centre Tecnològic de Manresa (CTM) els van proposar anar-hi i s'hi van traslladar.

Del primer curs al darrer, el canvi ha estat «abismal», remarca De Llorens. «El rector Fer-raté va tenir la idea el 1994 i va tenir molt clar que el 1995 s'havia d'engegar, tot i que fos una cosa molt nova i que Internet gairebé no existia. Va ser visionari, en això». Es va començar amb les dues ofertes formatives esmentades anteriorment, que es va considerar que tenien una bona demanda potencial. Els primers estudiants «es van seleccionar per nota i va sortir la flor i nata». El segon curs es van incorporar dues titulacions més, Humanitats i Dret. A dia d'avui, la UOC ofereix 25 graus, 54 màsters universitaris, 8 doctorats, 15 màsters propis, 195 diplomes de postgrau i especialitzacions; 238 seminaris, cursos de curta durada i cursos d'idiomes, i 208 assignatures per cursar lliurement, entre altres.

Els moments d'inflexió

Del primer curs, De Llorens en recorda que la presència d'estudiants de Manresa era simbòlica. Els alumnes de Psicopedagogia i d'Empresarials de municipis diversos treballaven a casa amb el seu ordinador i anaven a la seu de la UOC a la Muralla per assessorar-se. «Hi havia una ambient molt familiar». El 2000, quan la UOC passa a impartir les titulacions en castellà –els doctorats també es poden fer en anglès– i s'internacionalitza, hi ha un salt important. «A Catalunya ja estava molt implementada i funcionava molt bé i es fa el pas d'exportar-la». En aquest moment, fa notar, també hi ha un canvi quant a la idea que estudiar només és una etapa de la vida i es va imposant el concepte que formar-se és quelcom que es pot fer al llarg de la vida. I hi afegeix un tercer element bàsic en l'evolució de la UOC: la recerca. «Hi ha molts equips que en fan i hi ha diversos instituts. Un d'ells és l'e-Learn Center, que fa recerca sobre l'aprenentatge online».

Un altre canvi que marca una inflexió important, destaca, «és que cada vegada hi ha més gent jove que opta per estudiar d'aquesta manera. Com que els plans d'estudi també han canviat i hi ha tanta varietat de màsters universitaris, l'edat de l'estudiant de la UOC s'ha rejovenit molt. Al principi, era gent molt més madura, al voltant dels quaranta; ara no».

El present i el futur de l'online

Es tendirà cada cop més a l'ensenyament universitari online, oimés amb la irrupció de la covid? Per a la delegada territorial, tot i que no és fàcil de predir, sí que és cert que la pandèmia «ha fet replantejar moltes coses, i que les universitats tradicionals ja començaven a fer tastets online, però que hi funcioni tot...». Insisteix en aquest punt que a la UOC «no fem classes gravades. És un model d'aprenentatge que va des del principi fins al final, i és una avaluació continuada. No es tracta de traslladar la classe magistral d'un professor a la pantalla. Els materials didàctics estan elaborats per experts, no només en el contingut sinó en l'e-learning; en com aprendre online».

Posa l'accent en el fet que, quan una persona es matricula a la UOC, una de les premisses és que «sigui asíncron, que no et lligui amb un horari i que cadascú tingui la màxima flexibilitat per organitzar el seu temps d'estudi i de dedicació a la UOC». Per posar un exemple, una persona que vol fer Dret, es matricula i tria el nombre d'assignatures que vol cursar durant un semestre, atès que els estudis oficials duren un semestre i els estudiants s'han de matricular per semestres i no per un curs sencer. Pot triar dues assignatures, tres, quatre...

De Llorens indica que «el que s'aconsella és seguir el model d'aprenentatge de la UOC, que està basat, sobretot, en l'avaluació continuada. Això vol dir que de cada assignatura tinc un pla docent que m'indica uns terminis per lliurar unes pràctiques». L'alumne té un professor per a cada matèria i un tutor que l'ajuda i l'orienta a l'hora de fer l'itinerari que s'ajusti més a la seva formació i situació personal i laboral. A cada aula de cada assignatura hi ha un espai de fòrum. La UOC celebra actes de graduació i aquests sí que són presencials. El primer es va fer a l'edifici del Tibidabo de Barcelona, on es van graduar dues bagenques. I el segon, al Museu de la Tècnica de Manresa.

Sigui com sigui el futur que espera a l'ensenyament universitari, de moment, el curs 2020-2021 han constatat un creixement de les matriculacions. «És global, no només a les universitats online. A la FUB, a la UPC. El que no sé és què passarà ni a la UOC ni a les altres universitats l'any vinent, quan els efectes econòmics d'aquesta crisi es notin realment».