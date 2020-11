Aguilar de Segarra estrena un joc de pistes al bosc que permet gaudir de l'entorn sense sortir del poble

El confinament municipal fa que els pobles més petits hagin de buscar alternatives pels caps de setmana. A Aguilar de Segarra, al Bages, una família ha impulsat un circuit d'orientació pel bosc pensat per a petits i grans per tal de poder gaudir de l'entorn, fer esport, i passar una bona estona. La iniciativa, que ha arrencat aquest cap de setmana i és previst que s'allargui tot el mes, compta amb el suport de l'Ajuntament. Si funciona, diu el regidor d'Esports, Manel Calderó, la intenció és repetir-ho de cara a la primavera.

Aguilar de Segarra fa una dècada que va estrenar el seu primer circuit d'orientació, reformulat el 2018. Aficionats a l'esport, la Neus i l'Albert van decidir aprofitar les restriccions que impedeixen moure's del municipi el cap de setmana per acotar un dels trams i adaptar-los a les famílies. Aquest cap de setmana algunes famílies d'Aguilar l'han volgut estrenar.

Els nens i nenes d'Aguilar de Segarra estudien majoritàriament a l'escola de Fonollosa, on aquesta setmana ja n'havien fet un. La Mariona, una de les primeres a fer-lo aquest diumenge, reconeixia que això els hi havia ajudat. La seva germana, Alba, explicava que s'ho estava passant d'allò més bé. També el Roc, amb els seus germans Pau i Júlia, han aprofitat per descobrir un indret que, malgrat tenir-ho a tocar de casa, no hi havia estat mai.



Descobrir l'entorn

El circuit consta de 10 balises que els infants han de trobar i marcar en un mapa. Es pot fer entre una i dues hores. "És una bona matinal, per gaudir de la tardor, l'entorn i conèixer espais nous", reconeix l'impulsor.

La iniciativa, difosa a través de les xarxes socials i pel boca-orella, ha rebut a moltes de les famílies del poble. Des del consistori, explica el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra, Manel Calderó, és que, si agrada, repetir alguna iniciativa similar de cara a la primavera. També la impulsora, la Neus, avança la seva voluntat de dur la iniciativa al poble del costat, Rajadell. "Si ells en creen un de similar, en ser municipi termener podríem fer el seu i ells el nostre, per tenir més alternatives", explica.