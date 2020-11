Sant Joan completa la reforma del canal i enfila la urbanització de la zona esportiva

Sant Joan de Vilatorrada ja té enllestida l'adequació del tram del canal industrial que tenia pendent d'arranjar. Ara els treballs, que es van iniciar a principi d'any i van estar aturats durant un mes i mig a causa de la pandèmia, se centren en l'adequació de la zona esportiva, que també es contemplava en el projecte. Les obres és previst que culminin entre final d'aquest any i principi del vinent i suposaran un pas definitiu per convertir tota aquesta àrea del municipi bagenc en un gran pulmó verd.

Els treballs al canal han afectat uns 400 metres de longitud, entre el pont gran i la zona de la resclosa on es capta l'aigua del Cardener. Amb aquesta actuació s'ha completat tota una anella verda al voltant del conducte, després que fa un dècada ja es va intervenir a la resta de tram, d'uns 300 metres, des de la zona de Cal Gallifa al pont gran.

Amb les tasques que s'hi han fet s'ha millorat la canalització amb una llera de pedra i s'ha desbrossat i netejat el canal que «en alguns trams doblava la mida que havia de tenir a causa de l'erosió del temps», segons explica el regidor d'Urbanisme, Obres i Manteniment i Medi Urbà, Marc Barons. L'obra ha permès «recuperar les zones perdudes i urbanitzar el canal», apunta.

L'àmbit d'actuació a l'entorn del canal inclou també l'adequació de la façana de la zona esportiva, amb les pistes de tennis, el pavelló, el camp de futbol i les piscines, que s'integrarà dins l'anella verda per formar una gran àrea de passeig i esbarjo. Ara les obres se centren en la urbanització de la zona després de completar les tasques de canalització d'instal·lacions d'aigua, electricitat i fibra òptica.

D'altra banda, s'ha actuat a la caldera de biomassa del pavelló, «que està molt sobredimesionada», i s'han adequat unes canalitzacions fins al camp de futbol perquè en un futur aquest equipament també s'abasteixi amb aquest combustible. Segons Barons, la intenció del consistori és que a la llarga «tota l'energia que es consumeixi a la zona esportiva sigui renovable, la llum amb plaques solars i l'aigua calenta dels vestidors amb biomassa».

L'arranjament de la zona esportiva inclou, entre altres coses, una plaça d'entrada que farà de distribuïdor entre els diversos equipaments esportius, pensada per a l'ús dels vianants, i que combinarà zones de gespa, arbrat, paviment, i un espai de sauló amb jocs infantils. Els treballs també contemplen una millora dels accessos a l'àrea esportiva per la qual s'han instal·lat tres noves passarel·les «que connecten el pàrquing general amb el que serà en un futur el pàrquing de la zona esportiva».

Paral·lelament a les obres que s'estan realitzant des del consistori es treballa per «potenciar que la zona esportiva sigui una gran àrea verda on volem fer un camí perimetral, posar elements per a la pràctica de l'esport i bancs», apunta el regidor.

Segons Barons, «el canal farà de muralla natural de tota la zona esportiva que toca al riu i, per tant, és una zona molt privilegiada de la qual volem treure el màxim rendiment possible amb un gran parc verd amb la zona esportiva entre mig». La idea és que aquesta àrea funcioni «com un equipament únic i volem que sigui un pulmó verd i recuperar per al poble un espai que fins ara estava molt abandonat», diu Barons.

Un altre dels objectius de les millores és, segons el regidor, «donar identitat a la zona esportiva, per on passa un gran nombre de gent, uns 700 nens cada dia. Ha de ser un lloc adient per passejar o fer esport i estendre la mà al ciutadà que no està afiliat a cap club esportiu però vulgui un espai per donar el volt, relaxar-se o fer fúting».



Itineraris verds i Via Blava

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada té la intenció, en un futur, de marcar en aquesta zona «uns itineraris verds amb un plànol al voltant del canal, que fa 1,2 quilòmetres». D'altra banda, per aquesta zona hi passarà també la futura Via Blava, un projecte de camins a la vora del riu per fer a peu o en bicicleta, que recorrerà les poblacions a l'entorn del Llobregat, el Cardener i l'Anoia. En aquest sentit, el projecte de millora de l'entorn del canal quedarà lligat a la Via Blava.