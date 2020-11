Comença el muntatge dels mòduls del nou edifici de l'hospital de Lleida, muntats a Cardona

La constructora manresana d'Aro ha començat aquest dilluns a traslladar i col·locar els mòduls industrials que configuraran el nou edifici de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A partir d'avui i durant dues setmanes, es duran els 60 blocs que formen el conjunt.

Després d'avançar "tot el possible" al centre productiu de Compact Habit a Cardona, a Lleida "s'apilaran els mòduls i s'enllestiran els elements que no es podien executar, com l'ascensor, les instal·lacions i la coberta", explica a l'ACN el conseller delegat de l'empresa, Jordi Tragant. Això suposarà, afegeix, el 40% de les tasques. Si se segueixen les previsions, el nou edifici serà operatiu a mitjans de gener.