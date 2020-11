La Diputació planteja la implementació d'itineraris escolars a Santpedor

L'Ajuntament de Santpedor té sobre la taula una proposta per l'establiment d'itineraris escolars a la població, amb l'objectiu de promoure que els nens i nenes puguin anar a l'escola de manera autònoma i segura i en modes sostenibles. L'estudi l'ha elaborat la Diputació de Barcelona, i ja l'ha lliurat al consistori.

La proposta planteja camins escolars per arribar a les escoles La Serreta, Riu d'Or i Llissach, mitjançant desplaçaments a peu que es puguin fer de forma autònoma i segura tant per part dels infants com dels seus acompanyants. Per això el camí escolar incorpora mesures i actuacions tècniques de millora de la mobilitat dels escolars, i alhora, pretén generar canvis de mentalitat entre l'escola, amb l'alumnat, i el professorat, entre altres.

L'estudi dissenyat per a Santpedor contempla tres línies bàsiques com són actuacions pedagògiques que van des d'un manual de bones pràctiques fins a tallers de mobilitat; accions de mobilitat sostenible, amb l'adequació dels accessos i l'entorn de les tres escoles; i altres actuacions com l'habilitació de nous aparcaments per a bicicletes, la minimització del trànsit de vehicles al centre històric, l'ampliació de voreres, o la implementació del bus a peu. També es proposa fer campanyes de difusió en cas que s'implementin els camins escolars, i senyalitzar-los.