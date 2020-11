L'autopista perd fins al setembre un terç del trànsit que hi passava el 2019

El 2020 està sent un any especialment nefast per a l'autopista Terrassa-Manresa o, més ben dit, per Autema, la concessionària que explota aquesta via ràpida. I és que en el darrer informe -que publica trimestralment- l'empresa Ferrovial (una de les propietàries d'Autema, juntament amb Abertis) hi apareixen dues xifres especialment negatives.

D'una banda, la que fa referència al trànsit registrat durant aquest any de confinament i restriccions. Segons l'informe, fins al mes de setembre l'autopista ha tingut una intensitat mitjana diària (IMD) de 12.533 vehicles, el que suposa 6.275 vehicles menys al dia de mitjana, que per tant han deixat de passar pel peatge. És a dir, una caiguda del 33,4%. De fet, tot i no disposar de dades, és constatable que en aquests moments està patint una caiguda dràstica, ja que els principals moviments s'hi registren els caps de setmana, que actualment estan alterats pel confinament municipal que hi ha decretat des de la matinada de divendres fins a la de dilluns.

D'altra banda, en aquest darrer informe trimestral Ferrovial ja hi recull la resolució del Tribunal Suprem que no admetia a tràmit el recurs que va presentar contra una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ratificava els canvis introduïts el 2015 per la Generalitat en el sistema de concessió. Aquesta sentència ja és definitiva i avala la sentència precedent i, en conseqüència, el posicionament del Govern en la modificació que va introduir fa cinc anys. Un canvi que, en el seu informe, Ferrovial concreta que li suposa un impacte negatiu de 69 milions d'euros.

Tal i com ja va informar Regió7, el contracte programa inicial per la concessió i explotació de l'autopista establia que la Generalitat havia de pagar un tant per vehicle que hi passés segons una previsió de trànsit feta a l'inici que no s'havia complert pràcticament mai, i que beneficiava de manera molt important els interessos d'Autema. Aquest acord no preveia situacions com ara la crisi econòmica, que va suposar una davallada de trànsit molt important, i la Generalitat va anar pagant fins al 2015 per una previsió de pas de vehicles que quedava molt per sobre de la realitat.

A partir del 2015, el departament de Territori i Sostenibilitat va establir canvis en el règim de la concessió, i també en la política de descomptes per tal d'afavorir que el trànsit de la col·lapsada C-55 passés cap a la C-16. El sistema que hi havia abans d'introduir les modificacions era absolutament garantista i afavoria els interessos de l'empresa concessionària.