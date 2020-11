Martínez defensa la gestió del casal mentre va ser alcalde de Castellnou

Francesc Martínez, que va governar pel PSC a Castellnou de Bages des del 2007 fins a la seva renúncia fa quasi 3 anys, lamenta el procés que ha portat al tancament de l'edifici Montserrat, que feia de casal del poble i donava servei a entitats. Nega que estigui tan malament com diu l'actual govern d'ERC, que el va clausurar al·legant deficiències estructurals i ara té pendent un estudi per veure en quin estat està i decidir si el reforma o el tira a terra (vegeu Regió7 del 3 de novembre).

Martínez recorda que aquest edifici va ser adquirit mitjançant un conveni urbanístic entre l'Ajuntament i els propietaris de l'antic Hostal, assegura que té llicència ambiental i els informes corresponents de Protecció Civil, i defensa la gestió que es va fer de l'edifici mentre ell era alcalde. En aquest sentit, nega algunes afirmacions de l'actual govern, com per exemple quan diu que la coberta està en mal estat. Martínez apunta que en el seu dia es van retirar les dues cobertes de fibrociment que hi havia, per deixar pas a una coberta «lleugera, amb pintura ignífuga que va tenir la supervisió de dos arquitectes externs de Barcelona». També diu que es va eliminar la cuina de l'antic restaurant per fer més segur l'edifici.

Martínez defensa la importància d'aquest edifici per al servei a entitats i veïns.