El Bages es donarà a conèixer com a destí turístic a través de cinc influenciadores

El Bages conitua treballant per posicionar-se com a destinació turística. Tot i les circumstàncies actuals derivades de la covid-19, no vol deixar de promocionar-se perquè un cop passi la pandèmia la comarca es tingui present com un destí proper, únic i sostenible. Amb aquest objectiu, dissabte s'apunta a una de les noves tendències per atraure visitants i rebrà cinc influenciadores catalanes que coneixeran els racons emblemàtics i la gastronomia de la zona i els donaran a conèixer als milers de seguidors que tenen als seus comptes d'Instagram.

Susanna Ginesta, Laura Galán, Tania Anson, Genesis Pugliese i Maria Farres són cinc influenciadores que segueixen un estil de vida saludable, esportistes i els hi agrada estar en contacte amb la naturalesa. Són tres factors que encaixen amb els valors que vol transmetre als seus visitants la comarca. Per això, les cinc visitants s'han ajuntat per promocionar-la de la mà de Bages Turisme i la comunitat viatgera catalana, Nomadizers, especialitzada en experiències per al públic millennial i generació Z.

Per dur a terme l'experiència, Bages Turisme ha preparat un itinerari únic per a les cinc instagramers, durant el qual coneixeran referents turístics com la muntanya de sal i el castell de Cardona, el monestir de Sant Benet de Bages i productes vinculats a la ruta del vi de la DO Pla de Bages. L'escapada, que segons els organitzadors es durà a terme majoritàriament a l'aire lliure i seguint totes les mesures de seguretat de la covid-19, té com a objectiu «destacar el turisme sostenible de la zona i el paisatge rural i natural del territori per donar-lo a conèixer com un destí proper i únic».

Durant la visita, que porta per nom Bages Travel Experience,totes cinc utilitzaran les seves xarxes socials, pincipalment Instagram, per apropar el Bages als seus seguidors més joves i destacar la importància del turisme rural i sostenible en l'època postcovid.

Des de l' agència d'innovació digital i xarxes socials de viatgers Nomadizers destaquen «que l'acció no es fa per fer una crida a que la gent vingui en massa al Bages en coherència amb la situació actual, sinó per promocionar la zona com un destí per visitar, quan tot això passi, amb la família o amb els amics, ideal per estar en contacte amb la naturalesa i fer un bon àpat».

Susanna Ginesta, Laura Galan, Tania Anson, Genesis Pugliese i Maria Farres són 5 influenciadores amb més de 120.000 seguidors, que viuen a Barcelona o als voltants. Utilitzen les xarxes socials, sobretot Instagram, per promocionar els seus valors i mostrar el seu dia a dia als seus seguidors. El seu contingut en aquesta xarxa social, està relacionat amb la naturalesa, l'esport i el lifestyle. Les influenciadores tenen entre 17.000 i 45.000 seguidors, així doncs, la seva audiència comparteix l'estil de vida i els ideals que elles mostren a les seves xarxes socials. Per aquest motiu, l'objectiu dels organitzadors és «crear contingut durant la visita al Bages per promoure entre els seus seguidors els valors del turisme sostenible».

Bages Turisme ha preparat una ruta que combina gastronomia, cultura i lleure i la visita acabarà amb un scape room a Sant Benet de Bages. De la gastronomia comarcal en destaquen el vi, l'oli, el mató de Montserrat i productes d'horta com els tomàquets, l'albergínia blanca i la col verda Manresana. També les elaboracions amb bacallà, carn i mongeta de Castellfollit del Boix.

Els organitzadors confien que l'esdeveniment tingui una important repercussió sobretot entre els joves, ja que les cinc participants arrosseguen molts seguidors i es vol aprofitar la seva influència per promocionar el Bages com un destí sostenible i segur.