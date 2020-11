Completen l'obra de millora d'un tram de la carretera de Sant Vicenç al Pont

Vista d'una part del tram on s'ha intervingut

Vista d'una part del tram on s'ha intervingut DIBA

La Diputació de Barcelona ha completat les obres de millora i ampliació de la secció de la carretera que connecta Sant Vicenç de Castellet amb el Pont de Vilomara (BV-1229). L'actuació s'ha fet en un tram d'uns tres quilòmetres que va des de la sortida de Sant Vicenç fins al pas sota el viaducte de l'autopista Terrassa-Manresa (C-16), que queda situat en terme municipal de Castellgalí.

El projecte, que ha tingut un pressupost de licitació de 857.160 euros i un termini d'execució de vuit mesos, ha comportat diverses actuacions per millorar les condicions de seguretat de la carretera.

Les principals obres realitzades han estat l'ampliació de la plataforma a una amplada de set metres, la substitució dels sistemes de contenció de les estructures del petit pont sobre el torrent del Rubió per ampliar-ne la seva secció i garantir així el nivell d'evacuació prescrit per la normativa vigent, així com la millora de les condicions de drenatge longitudinal de la carretera.