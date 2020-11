L'oposició de Sant Fruitós torna a portar al ple presumptes irregularitats en expedients de la Policia Local

El grup municipal de Gent fent Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, insistirà al ple d'aquest dijous en la seva denúncia contra la mala gestió del cos de la Policia Local que considera que està duent a terme el govern tripartit d'ERC, Junts i el PSC. En la sessió del 16 d'octubre passat, GfP ja va denunciar l'existència d'actuacions irregulars en expedients de la Policia Local relacionats amb recursos humans, disciplines als policies i amb la contractació d'una coach, tres qüestions que el partit considera no resoltes i que vol que es tornin a debatre al ple.

GfP acusa el govern municipal de no haver donat una resposta clara a dubtes plantejats en l'anterior sessió. «Lluny d'aclarir cap expedient, el què ha fet és portar-nos a una situació extrema i inadmissible», per la qual cosa, el partit portarà al ple ordinari d'aquest dijous tres preguntes referents a les borses d'agents de la Policia Local, al procés selectiu d'una plaça de carrera d'agent de la Policia Local i a la contractació per dues vegades d'una coach per la Policia Local.

Gent fent poble considera «extremadament alarmant el desconeixement i la inacció de la regidora de Recursos Humans, Cristina Múrcia», de qui diu que «no sap de l'existència d'expedients de la seva pròpia àrea i no coneix en quin punt de tramitació es troba cada procés de la seva regidoria».

Pel que fa a l'expedient de la coaching, GfP diu que tan sols hi ha un pressupost sol·licitat, el de la pròpia professional contractada, i que en canvi, no existeix registre d'assistències, ni es disposa de cap petició ni informe previ, com tampoc cap informe final emès per la coach. GfP sosté que es van destinar 3.307 euros i el dia 30 d'octubre se li va ampliar el contracte en 484 euros més, «per a fer unes sessions individuals al nou Cap de la Policia Local, que és l'actual parella de la regidora Cristina Múrcia. A més la petició de l'alcaldessa té data posterior (6 dies) a l'aprovació de la despesa de contractació».

A tot plegat, GfP denuncia «obstrucció» per part del govern tripartit a la tasca de l'oposició, perquè assegura que li ha negat l'accés a expedients.