Junts constitueix la primera executiva al Bages, presidida per Toni Massegú

Toni Massegú ha estat escollit president de la primera executiva de Junts per Catalunya al Bages, en el que suposa la construcció de l'estructura comarcal del partit. Massegú, regidor de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa i que divendres passat va ser nomenat nou director dels serveis territorials de Presidència a la Catalunya Central en substitució de la destituïda Ivet Castaño, ha estat escollit en unes primàries en què s'ha constituït la nova executiva.

La candidatura que Massegú ha encapçalat incorpora 14 persones, algunes amb una llarga experiència política, com Bàrbara Minoves actual Directora Territorial d'Empresa i coneixement i regidors actualment de diferents localitats, però també gent nova que prové de diferents àmbits professionals i socials.

Així, l'acompanyaran tres regidors i regidores a l'Ajuntament de Sant Vicenç (actualment a l'oposició i en el mandat anterior al govern) com són Dani Mauriz Vidal, Eulàlia Sardà (que ara també és consellera comarcal del Bages) i Carme Jiménez. El primer serà responsable d'organització, Sardà de política municipal; i Jiménez d'esdeveniments, habitatge i territori. El sallentí Marc Selgas portarà comunicació i afiliacions; Eduard Mata (que recentment ha entrat com a regidor a Sant Joan de Vilatorrada) es farà càrrec de l'àmbit d'esports i del sector Bages nord i Cardener; la manresana Bàrbara Minoves durà coneixament i empresa; Maria Lluïsa Tulleuda, també de Manresa, assumeix salut i l'àmbit Bages-Manresa. Un altre sallentí, Jaume Capdevila, serà responsable de sector primari i internacionalització. Joan Carles Aragonès, navarclí, portarà societat sigital i tecnologia, i l'àrea de Bages nord Llobregat; Anni Norverto, de Castellnou, coordinarà l'àrea de societat del coneixement. Aquesta primera direcció de Junts per Catalunya al Bages la completen dos manresans, Toni Erro (seguretat i Bages Manresa) i Merx Tarragó (àmbit d'igualtat i LGTBI, relació amb el grup municipal de Manresa), i una navassenca, Katy Puig (Bages Nord Llobregat).

En els àmbits de cultura i Massegú comptarà amb l'assesorament de Santi Arisa i Miquel Flores que donaran suport també a la nova executiva comarcal.

La nova formació encapçalada per Carles Puigdemont ha realitzat el procés de primàries per escollir els responsables territorials La formació independentista que va començar a caminar a l'estiu i fa poques setmanes va tancar el seu congres fundacional amb l'aprovació de les ponències política i organitzativa, ara està perfilant les estructures territorials.