L'Ajuntament de Sallent acorda impulsar un pla per l'augment d'habitatges buits al nucli antic

L'Ajuntament de Sallent elaborarà un pla de recuperació del nucli antic per intentar frenar, sobretot, el progressiu abandonament d'habitatges. És el compromís que va prendre l'equip de govern (ERC) en el ple municipal que es va celebrar dimecres, arrel d'una moció presentada pel grup majoritari a l'oposició, Junts per Sallent, que demanava un pla de futur per a aquest sector de població.

La proposta que es va debatre posava de manifest que Sallent és un municipi que ha anat creixent a banda i banda del Llobregat «amb un urbanisme i una orografia determinada», que va des del barri de la Rampinya i la carretera, «fins al nucli més antic crescut al voltant de l'actual plaça de l'Ajuntament, el barri de Sant Bernat i els entorns de l'antiga muralla». També s'hi argumentava que aquesta zona ha estat objecte de diverses actuacions al llarg dels anys, «amb un objectiu compartit de treballar per revitalitzar el nucli antic, amb accions més o menys reeixides».

Però, alhora, a la moció de Junts es posava de manifest que «una de les realitats palpables és que en el nucli antic de Sallent hi ha moltes cases velles buides, sense perspectives de ser rehabilitades ni amb projecte de futur a curt termini. Aquest fet comporta la degradació de l'entorn, el risc de les edificacions, la baixa població, els locals tancats, etc».

Amb aquests arguments, el grup de l'oposició plantejava que «des de l'Ajuntament de Sallent hem de prendre el lideratge en aquest tema i estudiar opcions de futur pel casc antic, i el primer que hem de fer és conèixer l'estat actual de les edificacions, així com les possibilitats i les opcions que tenen».

El que demanava Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet (i és el punt principi que ha prosperat) és crear un grup amb representants de cada formació política de l'Ajuntament «per determinar un pla de treball enfocat a la recuperació del nucli antic de Sallent» I que un cop s'hagi constituït, «es valorarà la incorporació de professionals del municipi per poder-ho treballar conjuntament amb les diferents visions». En la moció també es reclamava elaborar un estudi de situació de les diferents finques d'aquest sector, per tal que la comissió pugui treballar amb coneixement de causa, i la celebració d'un ple extraordinari en el termini d'un any per parlar de forma específica d'aquest pla de recuperació.

El segon i tercer punt, però, es van suprimir i Junts va plantejar una esmena que plantejava que la comissió es convoqués en el termini de 30 dies, amb una proposta de pla de treball. L'executiu, però, va demanar que el termini fos de tres mesos. El regidor d'Urbanisme, Miquel Estruch, va exposar que estaven d'acord amb el marc general de la proposta, però va demanar aquest termini més ampli «perquè estem a final d'any, entrarem en fase d'elaboració de pressupostos, i ens agradaria muntar aquest projecte que seria el pla de treball, però no creiem que sigui possible en un mes».

El portaveu de Junts per Sallent, David Saldoni, va manifestar que «aquesta moció no surgeix gratuïtament ara, sinó que deriva del fet que ara fa un any, quan es va aprovar el pressupost de l'Ajuntament, el nostre grup va presentar deu punts a l'hora d'intentar negociar quines eren les deu prioritats per a aquest 2020. I arribats al mes de novembre creiem que hem de posar en relleu els punts que eren importants, i un d'ells és aquest estudi».

Per la seva part, Guillem Cabra, de Fem Poble (grup que també és a l'oposició), va demanar que aquest pla de treball tingui una mirada més àmplia, després d'incidir en què «el nucli antic no és l'únic punt on hi ha problemàtiques d'habitatge, perquè podríem parlar del sector de la Carretera, de la Rampinya, de Fussimanya, de la Botjosa, de diferents punts del poble on hi ha problemes d'habitatge. Perquè a Sallent, amb les dades que tenim sobre la taula, tenim el 25% de pisos buits, blocs de pisos de grans tenidors, de bancs, que no es dignen a posar aquests edificis al mercat de lloguer».