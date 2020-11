Santpedor congela impostos i amplia algunes bonificacions

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat la congelació de tributs i impostos per al 2021 i millora algunes bonificacions existents. En concret, s'amplia les bonificacions per a famílies nombroses que passen dels 200 als 300 euros i es facilita la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb bonificacions de fins al 50%, el màxim establert. A més es manté l'exempció del pagament de la taxa d'ocupació de via pública per a la instal·lació de terrasses amb taules i cadires per part de bars i restaurants mentre duri la situació d'emergència sanitària per la pandèmia.

Les modificacions en les ordenances fiscals es van aprovar per unanimitat de les cinc forces polítiques amb representació municipal al ple ordinari del mes de novembre. Un ple que també va donar llum verd a la convocatòria de dues noves ajudes per pal·liar els efectes de la covid-19 amb un total de 120.000 euros.

La primera és una línia de subvencions directes i amb caràcter excepcional per pal·liar els efectes del tancament dels bars, restaurants, gimnasos i centres d'estètica després de la decisió del passat 15 d'octubre del departament de Salut. La convocatòria ja és oberta. L'import que poden percebre és de 1.500 euros que després caldrà justificar com a data límit el 31 de març del 2021.

La segona línia es destina a famílies que necessiten d'ajuda econòmica per al pagament de lloguer i hipoteques i també per a subministraments. Les famílies que ho necessitin podran percebre 200 euros mensuals per a lloguers i hipoteques d'habitatges durant un termini màxim d'un any. Es podrà sol·licitar amb caràcter retroactiu des de l'abril si s'escau. Igualment hi haurà una segona subvenció de 500 euros per a subministraments.

Aquesta nova convocatòria d'ajuts se suma a l'oberta el passat mes de juny després d'un primer confinament a Santpedor. En total, aquest 2020 l'Ajuntament hi haurà destinat 320.000 euros.

Un altre dels temes que es va tirar endavant és l'actualització dels representants de la corporació a les diferents comissions municipals després de les recents incorporacions de nous portaveus per a Progrés Municipal, Rosa Pérez, i per a Santpedor en Comú Podem, Xavier León.