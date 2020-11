El Consell Comarcal del Bages promou la contractació de 27 persones en situació de vulnerabilitat i que són usuàries dels serveis socials. Es tracta d'una nova convocatòria del projecte Rubik que començarà aquest desembre. La majoria dels contractes, un 74%, seran per treballar en brigades dels 24 ajuntaments del Bages, un 15% per fer neteja a la llar, un 7% en tasques administratives, entre altres feines. L'ens ha reforçat els programes de reinserció laboral per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia. Des que el programa es va posar en marxa el 2015, s'han contractat 162 persones.

La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñán, ressalta la importància d'una convocatòria que "serveix per ajudar a mitigar els efectes de la crisi econòmica" de la pandèmia. És per això que l'ens prioritza els projectes de reinserció laboral aquest 2020. El projecte Rubik d'enguany està dotat amb 113.000 euros, 32.000 euros més que l'anterior convocatòria.

El 48% dels contractes del projecte Rubik seran de 25 hores a la setmana, un 33% treballaran a jornada completa i la resta ho faran entre 25 i 30 hores setmanals. La majoria de contractes tindran una durada de sis mesos.

Un programa que ja ha contractat 162 persones

El programa és vigent des del 2015 i des d'aleshores s'han contractat de manera temporal 162 persones al Bages. La majoria de contractes han estat per a llocs de treball a les brigades municipals (un 52%), un 16% per a auxiliars administratius i també per a auxiliars de la llar i d'altres perfils com conserge, treballador familiar o tasques de monitoratge de centre obert.