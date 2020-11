Navarcles analitzarà possibles usos pel Pla de Cal Tapias i l'espai de la Font de la Cura

L'Ajuntament de Navarcles realitzarà pròximament un estudi d'adequació del Pla de Cal Tapias i l'espai de la Font de la Cura amb el suport del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona. L'estudi inclou una diagnosi del conjunt de l'àmbit per tal d'identificar els valors naturals i paisatgístics, i els usos que s'hi donen. L'objectiu final és valorar diferents alternatives d'ordenació d'aquest sector, apostant per la renaturalització de l'espai.

L'estudi ha de servir per analitzar la viabilitat ambiental, tècnica i econòmica de diferents alternatives, avaluant les possibilitats que presenten aquests terrenys de titularitat municipal des del punt de vista lúdic o d'altres usos compatibles amb la preservació ambiental de l'espai de la mateixa riera.

Per complementar l'estudi d'adequació, l'Ajuntament també ha sol·licitat l'assistència tècnica del Servei d'Agenda 2030 i Participació de la Diputació per dur a terme una diagnosi participativa d'aquest mateix espai. La sessió participativa tindrà lloc el pròxim dijous 19 de novembre a les 19.30 h de forma telemàtica. Per apuntar-se a la sessió caldrà omplir aquest formulari. La presentació de les actuacions sobre l'espai tindrà lloc durant el mes de desembre de 2020.

Altres actuacions a la zona

Aquest estudi forma part del nou impuls que l'Ajuntament està donant a la zona, segons ha explicat el regidor de medi ambient, Josep Joan Roda. Entre altres coses, s'ha començat a preparar la instal·lació de cartells explicatius de la fauna i la flora de la riera de Calders al seu pas per Navarcles, i s'ha arranjat el camí de la riera des del mateix Pla de Cal Tapias fins al pont del riu Calders. Es tracta d'un camí de riera per a vianants delimitat amb una tanca de fusta quer inclou la instal·lació de mobiliari urbà a la nova zona de pícnic a la punta del mateix terreny del Pla de Cal Tapias.