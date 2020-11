Territori preveu tenir l'estiu vinent el projecte de millora de la C-59 en el tram del Moianès

La Generalitat preveu tenir redactat l'estiu vinent un projecte de millora de la carretera C-59, en el tram que va des de l'encreuament amb la N-141c, a Moià, fins a l'entrada a Sant Feliu de Codines. I l'objectiu és «licitar-ne les obres just a continuació». Aquest és el compromís que el departament de Territori va adquirir ahir en una trobada telemàtica amb el president del Consell del Moianès. Ramon Vilar, i els alcaldes de la comarca, i que el seu màxim representant, Damià Calvet, va expressar públicament en una roda de premsa posterior.

El conseller de Territori va explicar que la voluntat és «treballar conjuntament amb el territori en la definició de les actuacions necessàries per al condicionament d'aquesta carretera entre Sant Feliu i Moià, «incidint sobretot en potenciar la seguretat viària i la millora del confort en la conducció». Una actuació que abastarà un tram de 13 quilòmetres, que també inclouen els municipis de Castellterçol i Sant Quirze Safaja.

El que es preveu que inclogui aquest projecte, tot i que encara s'ha d'acabar de definir, segons va precisar Calvet, és una millora global del ferm; l'habilitació de cunetes trepitjables, de manera que es doti la carretera «d'un sobreample», ja que un dels problemes principals és l'estretor de la calçada en molts dels seus trams, fins al punt que en alguns punts dificulta el pas de dos vehicles de gran tonatge. També es portarà a terme una renovació i adequació general de la senyalització, «tant de la vertical, com de l'horitzontal i la d'orientació», i de les barreres de seguretat i balisament, i un reforç de l'indicatiu de separació entre els dos sentits de circulació, sobretot per ajudar a millorar la conducció a la nit. A més, segons va avançar el conseller, s'intervindrà en la millora de dues interseccions, a Moià i a Castellterçol, que connecten amb polígons industrials. El Departament té en fase inicial de redacció el projecte constructiu d'aquesta actuació, per a la qual s'estima una inversió d'1,5 milions d'euros.

Damià Calvet va matisar que es tracta d'una carretera amb un volum de trànsit molt oscil·lant al llarg del seu traçat, que va des dels 12.000 vehicles de mitjana diària al tram de Caldes a Sant Feliu, fins als 5.300 a Moià, passant pels 5.000 en el recorregut entre Sant Feliu i Sant Quirze. Calvet va posar en relleu que «és un eix de vida que ha de tenir les millors condicions possibles».

El conseller de Territori va manifestar que en els darrers anys, el seu departament ha portat a terme diverses actuacions en els darrers anys, tot i que fora de l'àmbit del Moianès, com per exemple la rotonda de Palau de Plegamans en direcció a Caldes, «que encara que sigui indirectament també milloren la mobilitat d'aquest eix i de la comarca».

Damià Calvet també va explicar que en la reunió mantinguda amb els representants comarcals «ens han demanat que encara pensem com millorar el tema dels passos de fauna. El treball conjunt ha de comportar disposar del millor projecte possible».

I és que cal recordar que la situació d'aquesta carretera ha motivat la creació d'una plataforma ciutadana que en reivindica la millora i que ha activat una recollida de firmes. La plataforma ciutadana sorgida per reclamar la millora de la C-59 incidia en el seu manifest en la prioritat d'ampliar els vorals en els trams de carretera més estrets. També demanava que es doti la via de «més permeabilitat faunística» per reduir el risc d'atropellament d'animals i col·lisions, i que mentre això no es fa efectiu es reforcin les mesures d'advertiment als usuaris «de la perillositat dels trams de concentració d'accidents amb animals ungulats».

Altres reclamacions que s'hi expressaven són les de buscar solucions per als vehicles de gran capacitat i tonatge «fins que la carretera no estigui ben adequada per a la seva circulació amb seguretat»; que s'inclogui la seva millora al Pla Estratègic Comarcal «com una de les principals actuacions estratègiques per al desenvolupament social, econòmic i territorial». En l'exposició de motius d'aquest manifest s'argumentava que el Servei Català de Trànsit, la Diputació, el departament de Ter-ritori i el RACC van presentar, el desembre passat, l'estudi EuroRAP 2019, que situava la C-59, entre Moià i Caldes de Montbui, com la novena carretera de Catalunya amb més risc d'accident greu o mortal».