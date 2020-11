El PDeCAT renova Ivet Castaño com a presidenta comarcal del partit al Bages

Ivet Castaño ha estat reelegida presidenta comarcal del Partit Demòcrata (PDeCAT) al Bages. Així ho ha decidit per unanimitat l'assemblea d'associats i associades del partit, que ha renovat la direcció executiva i els càrrecs de consellers nacionals en un format telemàtic.

La reelecció de Castaño en aquest càrrec arriba pocs dies després d'haver estat cessada com a directora territorial de Presidència a la Catalunya Central, que es va produir el 30 d'octubre passat i que el PDeCAT atribueix a motius polítics després del distanciament entre el partit i Junts per Catalunya. En aquest context, i durant el discurs que va fer en la seva renovació com a presidenta comarcal del PDeCAT, ella mateixa va apuntar que «en aquesta nova etapa tenim l'oportunitat d'expressar nítidament la nosatra veu». Va dir que com a partit «tenim l'ocasió de defensar sense complexes un projecte de centre que treballi per assolir la independència, però també la bona gestió del dia a dia des del rigor que ens avala». Pel que fa a la comarca, Castaño sosté que «fer aquesta executiva demostra que el partit continua vertebrat, que tenim múscul i estem cohesionats, tant arreu del país, amb implementació territorial, com a la nostra comarca, mantenint actius a la majoria dels nostres municipis». Castaño va defensar aquesta manera de treballar, apostant per la seva continuïtat.

Pel que fa a la resta d'inrtegrants de la candidatura de Castaño, hi ha Pere Bartumeus Rebordosa, alcalde pedani de Sant Martí de Torroella; M. Rosa Calsina Calvet, coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a la Catalunya Central; Josep Fornells Uró, president del Partit Demòcrata a Manresa; M. Cinta Forrellat Canet, presidenta del Partit Demòcrata a Castellbell i el Vilar; Josep M. Junyent Serra, alcalde de Sant Mateu de Bages; Joan Carles Lluch de la Torre, alcalde de Rajadell; Estrella Morales Navarro, regidora a govern a Sant Fruitós de Bages; Antoni Puiggròs Colldeforn, cap de llista i regidor a govern a Santpedor; M. Mercè Rosich Vilaró, exregidora a l'ajuntament de Manresa i presidenta del Club Atlètic Manresa; Mario Vendrell Vidal, cap de llista, regidor a Sant Salvador de Guardiola i conseller comarcal i Joan Zapata Lluch, cap de llista, regidor a Navarcles, vicepresident tercer i conseller de l'àrea de Medi Ambient al Consell Comarcal del Bages.

Nous consellers nacionals

L'assemblea també ha servit per presentar els quatre candidats a optar per les places de consellers nacionals que hi havia vacants. Es tracta de Josep Creus Pons, president del Partit Demòcrata a Navarcles; Santi Llopart Bernad, excap de llista i exregidor a Castellbell i el Vilar i membre del Consell Esportiu del Bages; Josep Puig Ros, membre de l'executiva local del Partit Demòcrata a Manresa i Antoni Puiggròs Colldeforn, cap de llista i regidor a govern a Santpedor. Tots ells van posar de manifest les seves ganes i implicació amb el projecte del Partit Demòcrata i la voluntat de representar la veu dels associats i associades de la comarca en el si del Consell Nacional del partit, juntament amb els actuals consellers nacionals (Josep Pons, president del Partit Demòcrata a Sant Salvador de Guardiola; Núria Creus, regidora a Navarcles; David Fernàndez, president del Partit Demòcrata a Sant Fruitós de Bages i Josep Tarín, alcalde de Talamanca i diputat a la Diputació de Barcelona).

En l'assemblea també va intervenir David Bonvehí, President del Partit Demòcrata, que va agrair a Castaño la seva empenta i que mantingués el projecte tan viu al Bages, així com a la resta de candidats de la direcció executiva i de Consellers Nacionals, estant del tot segur de la bona feina que es continuarà fent si surten escollits tots ells.