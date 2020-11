El Consorci de Residus reprèn aquest curs les activitats d'educació ambiental

Malgrat que la pandèmia sanitària va estroncar, la primavera passada, les previsions d'activitats d'educació ambiental que el Consorci del Bages per a la gestió de residus realitza conjuntament amb el Camp d'Aprenentatge del Bages, aquest curs les activitats han pogut començar amb normalitat, adaptades a la nova situació i prenent totes les mesures de seguretat recomanades. Durant les primeres setmanes de curs, diversos grups escolars del Bages i el Moianès ja han visitat el Parc ambiental de Bufalvent i el Parc del Secà, unes visites que continuaran els propers mesos.

El curs passat, malgrat l'aturada d'activitat a partir del març, les activitats d'educació ambiental van arribar a gairebé 6.400 alumnes. Es van realitzar un total de 39 visites al Parc Ambiental de Bufalvent -1.445 alumnes de 28 centres diferents-; 7 visites al Parc del Secà amb 295 alumnes; 30 tallers dins la temàtica de residus amb 990 alumnes en total; diverses xerrades, ambientalitzacions de centres i assessoraments al professorat d'escoles i instituts.

El programa «La mòbil va a l'escola» va fer unes 170 actuacions que van arribar a més de 3.600 alumnes de diferents nivells, des de P3 fins a 1r d'ESO. D'altra banda, també van tenir lloc els Projectes Compartits dins l'àmbit de residus i es va treballar conjuntament amb 13 escoles de la comarca i un institut com a prova pilot.

Les actuacions d'educació ambiental en l'àmbit de residus que es tenen previstes per realitzar amb col·laboració amb el Camp d'Aprenentatge del Bages per aquest curs 2020–2021 són un total de 70 activitats: des de visites al Parc Ambiental de Bufalvent o la descoberta del Parc del Secà, fins a xerrades sobre sostenibilitat, el compostatge a l'escola i diferents tipus de tallers. És previst que hi participin més de 1.800 alumnes, una xifra més reduïda que altres curs perquè s'han de respectar els grups bombolla i les mesures de seguretat a causa de la Covid-19.

D'altra banda, s'està treballant en l'adaptació de les activitats educatives del programa «La mòbil va a l'escola» i en la formació corresponent als encarregats de les deixalleries mòbils. A partir del mes de gener, es contactarà amb els centres educatius per informar-los de l'oferta d'activitats i poder iniciar les visites i tallers a les escoles.



Activitats interrompudes des del mes de març

La irrupció de la Covid-19 i el confinament van obligar a suspendre diverses visites el curs passat –amb un total de 620 alumnes afectats- i va afectar al funcionament normal del programa d'ambientalització de centres, de les xerrades, de l'assessorament al professorat i de les visites a les deixalleries fixes. També es va veure afectat el programa «La mòbil va a l'escola», on es van haver de suspendre, entre març i juny, visites i activitats en una trentena d'escoles, en les quals haurien participat més de 2.500 alumnes. Malgrat aquesta aturada, es va crear una oferta on-line d'activitats educatives relacionades amb el medi ambient, classificades per edats, a la qual es pot accedir al web del Consorci, en els apartats «La mòbil ve a casa» i «La mòbil va amb xancletes».