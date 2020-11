Alumnes de secundària de Sant Fruitós fan espots contra el micromasclisme

En el marc de la campanya de sensibilització a l'entorn del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, estudiants de secundària de Sant Fruitós de Bages estan elaborant aquests dies cinc curtmetratges en un projecte que, sota el nom de «Stop violències», pretén denunciar petites situacions de micromasclisme que es viuen en el dia a dia. Ahir van fer algunes de les gravacions.

A partir dels guions elaborats per l'actriu Xènia Sellarés els estudiants de tercer d'ESO de l'escola Paidos i els de quart d'ESO que participen a l'optativa de teatre de l'Institut Gerbert d'Aurillac han treballat a classe actituds micromasclistes, que s'han plasmat en cinc curtmetratges que estan enregistrant i que s'estrenaran el mateix 25 de novembre a la plaça de l'Ajuntament, a les 12 del migdia i les 7 de la tarda, en el marc dels actes de sensibilització organitzats pel consistori.

Sellarés, que ha treballat a classe les diferents situacions amb els alumnes abans d'enregistrar els espots, assegurava ahir durant la gravació que «s'ha generat un debat molt interesant i, tot i que hi ha molta feina a fer, els joves estan molt sensibilitzats. Penso que a les aules és important fer aquest treball i quan més ràpid es faci, amb els adolescents, podem anar avançant molt».

Segons Sellarés «hem normalitat moltes situacions que a dia d'avui no ens plantegem fins que ens les posen al davant i que també són micromasclismes amb comentaris sexistes com dir que portes unes faldilles massa curtes o exercint un control de l'altre. Hi ha moltes petites coses que a aquesta edat és important que sàpiguen detectar».

Mariona Serres Feliu, una de les alumnes participants, explica que durant els debats que han tingut a classe «ens hem adonat de la poca importància que donem a vegades als micromasclismes que vivim al dia a dia i crec que hauríem de donar-n'hi més».

Per la seva banda, segons l'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán, enguany des del consistori s'ha apostat per donar «un paper protagonista als joves del municipi» en la campanya de sensibilització a l'entorn del 25 de novembre amb l'elaboració d'aquests curtmetratges.