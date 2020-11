Santpedor aprova el projecte per a l'ampliació del pavelló poliesportiu

Santpedor ha fet un pas més per tirar endavant l'ampliació del pavelló que ha de resoldre la manca d'espais que tenen els equips esportius del municipi. El ple de l'Ajuntament d'aquest mes de novembre ha aprovat inicialment el projecte d'obra municipal ordinària per a l'ampliació i reforma del pavelló poliesportiu municipal Rafa Martínez, amb un pressupost d'1,5 milions d'euros. El projecte, redactat per la societat Arago Arquitectura Enginyeria SL, estarà ara un mes en exposició pública.

Santpedor preveu ampliar el pavelló amb una segona pista annexa que permetrà doblar la capacitat actual de la instal·lació, que ha quedat petita per acollir l'activitat esportiva de les quatre entitats que en fan ús continuadament: el bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. El regidor d'Esports, Agustí Comas, ha explicat que amb «aquesta ampliació es busca una solució a la necessitat de pistes esportives dels diversos clubs de Santpedor, especialment entre setmana».

El projecte, que fa un any i mig es va presentar a les entitats esportives del municipi, s'ha aprovat inicialment amb algunes petites modificacions. En paral·lel a la fase d'exposició pública, es demanarà un informe preceptiu a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per la proximitat d'aquest equipament al torrent. Des del consistori han informat que també s'ha sol·licitat un informe a Bombers perquè el pavelló pugui encabir-hi activitats recreatives, la qual cosa donaria més versatilitat a l'equipament.

En el projecte també s'ha incorporat un canvi de caldera per a la millora de l'eficiència energètica de pavelló en la seva totalitat, tant la part d'ara com la de nova construcció. Els treballs d'ampliació del pavelló preveuen 3 pistes transversals per encabir els esports que s'hi practiquen, a banda de la pista central gran. Així, amb la reforma es passarà a disposar d'una instal·lació que en el seu conjunt tindrà una superfície de 3.400 m2. L'ampliació preveu també, com a novetat, una sala tatami que permetrà acollir al pavelló la creixent activitat de judo.

La construcció de la nova instal·lació preveu incorporar també millores a la part ja construïda, com per exemple la reforma de les grades actuals o el canvi del marcador, a banda de la substitució de les calderes del conjunt de l'equipament.

Tot i que inicialment el projecte estava previst que es desenvolupés en dues fases, finalment tots els treballs es faran en una de sola. Les obres consistiran en els en-derrocs d'una part construïda, la fonamentació i la construcció de l'estructura, revestiments i acabats. Els prop de 1.500 metres quadrats de nova construcció es destinaran a una segona pista que es podrà usar de forma transversal per a la pràctica esportiva de diferents disciplines. També hi haurà una pista tatami per a judo, que disposarà d'un accés propi i un sistema de calefacció propi també.

D'altra banda, es preveu que els vestidors es mantinguin els mateixos, però s'ha previst un sistema d'emmagatzematge en taquilles als passadissos perquè els equips no hagin de deixar coses als vestidors i se'n pugui fer una major utilització.