Adriana Delgado no repetirà com a diputada d'ERC al Parlament

L'actual alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet i diputada d'ERC al Parlament de Catalunya, Adriana Delgado, no es tornarà presentar com a candidata, el proper 14 de febrer, per ocupar el seu escó a la Cambra de cara a la propera legislatura. Així ho ha anunciat ella mateixa ahir al seu perfil de Facebook.

Fa gairebé cinc anys que Adriana Delgado va entrar com a diputada al Parlament, i entre altres coses en aquesta segona legislatura ha estat secretrària quarta de la Mesa. Una legislatura que ha coincidit amb la seva elecció com a alcaldessa de Sant Vicenç, el maig de l'any passat, i també amb la seva maternitat. Fins ara ha anat compaginant totes tres tasques, però considera que ha arribat el moment de «dedicar-me només a l'Ajuntament», tenint en compte «l'excepcionalitat del moment» que comporta gestionar la crisi del coronavirus, «que requereix el màxim de tothom i és el que em ve de gust». Igualment, diu que vol dedicar-se «una mica més a la família».

Adriana Delgado valora aquests cinc anys al Parlament com «una experiència molt intensa», on «he tingut l'orgull de poder treballar pel meu país des de diversos àmbits i viure moments excepcionals com la declaració d'Independència».

De cara al futur del partit al Parlament, assegura que «a Esquerra tenim gent preparada i amb totes les ganes i il·lusió per agafar el relleu».