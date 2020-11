La campanya del 25-N al Bages posa el focus en les primeres actituds violentes en l'àmbit de la parella

La campanya de sensibilització al Bages al voltant del 25 de novembre, jornada en què es commemora el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, es fixa aquest any en les primeres actituds violentes que es produeixen en l'àmbit de la parella.

El Consell Comarcal del Bages pretén fer visibles aquelles actituds violentes que sovint queden ocultes i que es donen en els inicis de les relacions de parella. La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñán, explica que "volem que no es normalitzin indicadors de violència subtils i encoberts que acaben esdevenint situacions que s'agreugen amb el pas del temps".



El semàfor com a símbol

La campanya d'aquest any utilitza la imatge d'un semàfor per fer explícit que la violència masclista no és una qüestió privada que passa a dins a les cases i que no hi podem intervenir, sinó que "és una qüestió pública que ens implica al conjunt de la societat", apunta Mazcuñán. Amb l'ús del semàfor es pretén fer adonar la ciutadania que la violència masclista forma part de l'espai públic també.

Els materials de la campanya es faran arribar al conjunt de municipis de la comarca de manera telemàtica i s'han imprès 500 cartells per tal que en facin difusió i inclouen preguntes directes per als dos membres de la parella en què s'apel·la en forma de pregunta tant a la persones que són víctimes com a la persona que realitzen les agressions.

Amb l'objectiu de promoure l'apoderament, fer qüestionar si és el que es desitja i oferir suport. I també es busca fer reflexionar les persones violentes perquè es preguntin si la seva conducta, actitud i valors són correctes. En paral·lel, es reforçarà la idea de les relacions de parelles sanes on conflueixen valors vàlids com el respecte, la igualtat i la confiança.

L'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat ha dissenyat targetons que acompanyen els pòsters amb un test sobre la presència de la violència en les relacions de parella, tant per a nois com per a noies. Amb la voluntat de prevenir la pandèmia s'evita la distribució física i tots els materials es poden descarregar a través de la pàgina web https://www.ccbages.cat/quincoloreselteusemafor/



Acte virtual

Amb motiu de la jornada del 25 de novembre, el mateix dia a la 1 del migdia el Consell Comarcal del Bages organitzarà un acte virtual adreçat al conjunt de professionals de l'ens per retre homenatge a les dones assassinades per violència masclista aquest any.