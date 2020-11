El Consorci de Residus consolidarà com a servei el sistema de contenidors amb xip

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha engegat el procediment per consolidar el model de contenidors amb accés restringit -mitjançant l'ús de targetes personalitzades- com a sistema per als municipis que en formen part i que vulguin fer un canvi del seu operatiu en la recollida de deixalles amb l'objectiu d'incrementar els índexs de reciclatge. Un sistema que, aquest novembre, fa just dos anys que es va començar a testar en tres municipis del Bages, i que el consorci planteja com a alternativa al model convencional i, alhora, com a complement al porta a porta, perquè cada municipi pugui adoptar el que s'adapti millor a les seves característiques.

El novembre del 2018 es va posar en marxa com a prova pilot a Rajadell, al barri de la Rosaleda de Sant Fruitós i als de Cal Nosa i Cal Rata de Balsareny (posteriorment s'ampliaria a la totalitat del municipi) aquest sistema que, a grans trets, consisteix en què els veïns disposen d'una targeta personalitzada amb xip per poder obrir dos dels contenidors habituals, com son el de l'orgànica -que es pot obrir cada dia, però sempre per a les famílies que tenen aquesta clau d'accés-, i els de rebuig (on es posa la resta que no es pot reciclar i ha d'anar a parar a l'abocador), que en aquest cas només es poden obrir un cop per setmana, tret de les famílies amb nens o avis que usen bolquers. Es tracta d'un sistema del que se'n va recollir l'experiència prèvia que ja se'n tenia en una zona del País Basc, però que igualment aquí s'ha implantat amb aquest període de prova per constatar-ne de primera mà l'efectivitat. Després de dos anys, el gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Ricard Jorba, valora que els resultats obtinguts són «molt satisfactoris» i que, de fet, «confirmen» l'experiència que ja s'havia copsat al País Basc. En concret, el que diuen les xifres és que els índex de reciclatge s'han capgirat en positiu, en relació a les dades anteriors a la implantació del model, i que se situen actualment al 80% (Balsareny està en el 76%, Rajadell en el 80% i la Rosaleda de Sant Fruitós en el 81%).

Jorba destaca que el fet que els resultats, molt iguals, es donen en contextos poblacionals diversos i que «són molt importants perquè fins ara el sistema que es coneixia per assolir uns resultats elevats de recollida selectiva era el porta a porta. Que és positiu, però que és un sistema que no es veu prou viable en segons quins entorns». Per aquest motiu, hi afegeix, «era necessari trobar una alternativa que permeti escollir el model que més s'ajusti a cada situació, i aquest sistema s'ha posat de manifest que pot anar bé. Es confirma com una alternativa vàlida al porta a porta, perquè cada municipi pugui adoptar el que més s'adapti a les seves característiques i a la seva idiosincràsia. Aquest és el punt clau».

El gerent del consorci afirma que l'experiència d'aquests dos anys de prova posa de manifest «que no només funciona bé a nivell de resultats, sinó, i això és fonamental, que és ben acceptat per l'usuari, que es considera un mètode amable, des del punt de vista del que exigeix. Tens a disposició els contenidors i no és tan marcat d'horaris».

Amb tots aquests arguments, Ricar Jorba apunta que tot i que encara no està definit quins municipis el voldran adoptar, «estem engegant tots els passos perquè aquest sistema quedi com un servei estable que ofereix el consorci. Per tant, ara anem a superar la fase pilot per fer-lo definitiu, de manera que el puguin implantar a aquells municipis que necessiten fer un salt endavant en els índex de recollida selectiva i que considerin que, per les seves característiques, és el mètode que més se'ls ajusta».

Jorba també en destaca que es tracta d'un servei molt basat en la tecnologia i que aquest és un factor que «ens planteja més evolució. Et permet molta recollida de dades i això et dona moltes millores a fer, no tant directament de cara a l'usuari, sinó més a nivell de cuina. Perquè si en cada contenidor es genera informació, per exemple, del que es diposita, en quines franges i proporcions, aquestes dades et donen una fotografia que ens han de permetre afinar cada cop més. Detectar períodes alts i baixos d'ús, per zones, etc. Ens ha de permetre que si avui has detectat un problema, demà puguis actuar i corregir-lo».