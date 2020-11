Ferran Estruch presentarà candidatura per ser diputat d'ERC al Parlament

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha anunciat que presentarà la seva candidatura al Congrés Comarcal per ser el candidat d'ERC Bages a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer. El republicà aspira a ser diputat a la Cambra «des del ple convenciment que ens en sortirem i que una ERC forta és la millor garantia per avançar».

Estruch, que és secretari general d'ERC Bages, assegura que fa el pas «conscient de la responsabilitat, però amb tota la il·lusió i ganes de continuar treballant per Cardona, per la nostra comarca i sobretot pel país». Ha expressat també que «no són temps fàcils, els reptes són majúsculs, però crec que cal implicar-nos al màxim per avançar».

El republicà, que és alcalde de Cardona per tercera legislatura consecutiva, ha volgut agrair «la feina, el compromís i el suport» de l'actual diputada bagenca al Parlament de Catalunya, Adriana Delgado. L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet ja ha anunciat que no es tornarà a presentar com a candidata per ocupar el seu escó a la Cambra catalana de cara a la propera legislatura per centrar-se en la tasca de l'Ajuntament. Delgado va entrar com a diputada al Parlament fa gairebé cinc anys i en aquesta segona legislatura, entres altres coses, ha estat secretària quarta de la Mesa.