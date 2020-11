Paneres amb plats tradicionals i sopars d'empresa «en sabatilles», idees per esquivar la covid

Les restriccions per la pandèmia en el sector de la restauració fan preveure una campanya de Nadal del tot insòlita. Per això, alguns restaurants ja han començat a enginyar formules originals per mirar de subsistir en una de les èpoques més fortes de l'any. I alguns ho fan amb molta imaginació.

És el cas, per exemple, del restaurant Somiatruites d'Igualada, que ofereix celebrar el sopar d'empresa "en sabatilles". Es tracta d'un sopar a domicili que inclou un joc perquè cada comensal el pugui fer des de casa. D'altra banda, a Mura (Bages), el restaurant Cal Carter, amb gairebé mig segle de trajectòria, ofereix paneres de Nadal amb alguns dels seus plats més tradicionals.

El mes de desembre tradicionalment és un dels més forts de l'any pel sector de la restauració, ja que s'organitzen els sopars d'empresa i els àpats familiars o de grups d'amics. Les restriccions per la covid-19 fan que molts restauradors busquin alternatives davant la impossibilitat que es puguin fer trobades de grups grans. "El mes de desembre és molt important per a nosaltres i hem buscat alternatives perquè es puguin fer àpats de Nadal o sopars d'empresa a casa", explica un dels responsables del restaurant Somiatruites d'Igualada, Xavier Andrés.

D'aquesta manera, el Somiatruites ha volgut reinventar el sopar d'empresa i oferir-lo d'una manera diferent i original. L'han batejat com "Sopar d'empresa en sabatilles" i l'objectiu és que les empreses no renunciïn a organitzar els tradicionals sopars de Nadal, una de les principals fonts d'ingressos dels restaurants. El dia i l'hora acordats, el restaurant Somiatruites farà arribar el sopar personalitzat a la seu de l'empresa perquè cadascú se'l pugui endur a casa ja enllestit i no hagi de cuinar res.

El sopar inclourà un joc que els comensals podran fer a casa i que consisteix en combinar i emplatar els diferents productes de la manera més creativa possible, penjar una foto del plat a les xarxes socials i competir amb els companys de feina per veure qui ha aconseguit la millor presentació. La proposta guanyadora s'emportarà una experiència al Somiatruites, que pot anar des d'un menú al restaurant fins a una nit d'hotel.

Andrés relata que viuen la situació causada per la covid-19 i les restriccions al sector "amb resignació": "per responsabilitat sanitària hem complert totes les restriccions, com tothom". Tot i això, el responsable del restaurant d'Igualada assegura que han intentat "no parar en cap moment". "Des del primer dia hem fet servei a domicili i hem tingut l'hotel obert per la gent que ve de fora a treballar", assegura Andrés, que afegeix que "estem lluitant per mirar de tenir el màxim de treballadors en actiu i, dins d'aquesta anormalitat, ser el màxim de normals possibles". El restaurant té un terç de la plantilla treballant i la resta en ERTO.



Plats tradicionals en una panera

El restaurant Cal Carter de Mura, al Bages, és un dels de tota la vida. Amb gairebé mig segle de trajectòria, alguns dels seus plats s'han convertit en tot un referent culinari. I, per això, ara l'establiment proposa paneres de Nadal amb alguns d'aquests plats. Cigrons gratinats amb bacallà, el poti-poti o el baietó són alguns exemples d'uns plats que el restaurant ofereix envasats al buit i que el comensal ha d'acabar de preparar i emplatar a casa.

"No concebo una croqueta si no és acabada de fregir. Jo t'ofereixo la croqueta perfecta i tu te l'has de fregir a casa perquè sigui realment bona", explica el cap de cuina del restaurant, Jordi Perich.

Segons el responsable del local, els números difícilment sortiran, però fer aquestes paneres és "una obligació moral" no només per mantenir el contacte amb els clients, sinó també per mantenir la subsistència dels productors que abasteixen el restaurant. "A les verdes i a les madures, nosaltres existim perquè ells existeixen i són famílies, pagesos, viticultors... sense ells, Cal Carter no existiria", assegura Perich. Les paneres es presenten amb tot luxe de detall, i es poden personalitzar.