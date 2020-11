Sant Vicenç participa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Sant Vicenç de Castellet participa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a partir d'aquest divendres 20 de novembre. L'Ajuntament ha organitzat un programa d'actes que pretén posar l'accent en aquells residus que formen part dels processos de fabricació dels productes, però que en la majoria de casos no es veuen ni es poden reciclar. En aquest sentit es planteja una acció per analitzar els residus que es llancen al contenidor de rebuig, dimecres al matí al porxo de Cal Soler, i un taller per reparar petits electrodomèstics o aparells domèstics, divendres al mercat municipal.



Recollida de voluminosos i tallers

En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, es presentaran les novetats del nou servei de recollida de voluminosos que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania. Serà divendres vinent al mercat municipal, de 2/4 d'11 a 2/4 de 2. L'endemà, dissabte 28 de novembre, es programarà un taller virtual de creació pròpia de tampons d'estampació a través de Zoom i l'Hora del Conte també serà online amb "La galleda de Billy", a càrrec de Laura Asensio.

En paral·lel, l'alumnat de 1r d'ESO de l'INS Castellet visitarà la Deixalleria Municipal i l'entorn del bosc de ribera i durant tota la setmana es realitzaran activitats didàctiques per aprendre a fer compostatge en el marc del projecte educatiu d'hort escolar i ciències aplicades.

Els actes, promoguts per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, compten amb la participació de la Biblioteca, l'Institut, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i La Culla.



Portal digital

L'Ajuntament posa a disposició de tots els veïns i veïnes un conjunt de recursos digitals a través del portal interactiu El misteri del Sr. I a Sant Vicenç de Castellet, elaborat per l'Agència de Residus de Catalunya. A través d'aquest enllaç es poden consultar jocs infantils, documentals, exposicions, webinars i la websèrie Fes-t'ho tu mateix o eines per reduir la petjada digital, entre d'altres. El portal compta amb la implicació de de l'AMB i la Diputació de Barcelona i la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.