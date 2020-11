Castellfollit del Boix fa vint dies que no té línia de Telefónica a causa d'un robatori

La meitat dels veïns del Castell-follit del Boix fa vint dies que no tenen línia telefònica i, en conseqüència, tampoc no disposen de connexió a Internet. Són tots els abonats a l'empresa Telefónica Movistar, i el motiu d'aquesta situació està detectat des del primer dia, tal com ha explicat i denunciat a aquest diari un dels regidors de l'Ajuntament, Eugeni Pujol. La nit de l'1 al 2 de novembre uns lladres van robar entre 1.500 i 2.000 metres de cable d'aquesta companyia, al seu pas per uns camps situats entre el nucli de Maians i el poble de Castellfollit. Una circumstància aliena a l'empresa, però que l'Ajuntament lamenta que «després de més de dues setmanes encara no hagi estat capaç de resoldre», segons ha expressat Pujol. El regidor assegura que tant l'Ajuntament, començant per l'alcalde mateix, Celestí Rius, com la majoria d'afectats han fet múltiples trucades -els mòbils sí que funcionen, «tot i que amb una cobertura deficient»- per demanar que es resolgui, però que l'avaria continua. De fet, el dia 13 el batlle va poder tenir una interlocució amb la companyia, que li va assegurar que havia dut a terme el restabliment de la línia, però que els havien tornat a robar el cablejat. La realitat és que ahir continuaven sense connexió.

Fonts de Telefònica van explicar ahir a Regió7 que efectivament hi ha aquesta manca de servei a causa del robatori, que ahir estaven treballant en la reparació sobre el terreny i que la previsió és que el problema quedi resolt «al llarg del cap de setmana, i que diumenge o dilluns ja tinguin connexió».

Eugeni Pujol explicava ahir a aquest diari que la manca d'aquest servei «és especialment delicada en aquests moments, perquè en tot aquest context de pandèmia és més necessari que mai disposar de bona connexió a Internet, ja que hi ha gent teletreballant i estudiants que han de connectar-se». A més, subratllava que «també tenim una desena de veïns que disposen de telealarma, que lògicament depèn d'aquesta connexió telefònica, i que sense no serveix de res. Des de l'Ajuntament hem d'estar pendents d'ells, ja que ara no poden estar connectats».

Eugeni Pujol ha explicat que, a la situació actual de manca de servei, s'hi afegeix «el dubte de saber si ens acabaran facturant l'import normal, perquè llavors caldrà presentar reclamació, ja que durant tots aquests dies no se n'ha disposat». També lamenta, en nom dels veïns, «la desinformació que hi ha hagut».

D'altra banda, més enllà del fet que ara l'avaria es deu a un robatori, Pujol subratlla que el cablejat «habitualment no està en bones condicions, perquè en alguns punts penja molt i és fàcil que un camió o una màquina s'hi enganxi i el trenqui».