L'ADF Pla de Bages entre els guanyadors dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals 2020 de la Diputació de Barcelona

Els Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per a projectes presentats per les Agrupacions de defensa Forestal (ADF) de la província de Barcelona, lliurats aquest dissabte en el transcurs d'un programa emès en directe pel canal de YouTube de la Diba, han reconegut un estudi presentat per l'ADF Pla de Bages sobre viabilitat i prova pilot per la implementació d'un conjunt de microrescloses per afavorir diversos processos relacionats amb els boscos de ribera, i el projecte Escola del Foc de Catalunya, presentat per l'ADF La Carrerada que inclou els municipis de l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. Els dos premis tenen una dotació econòmica d'11.000 euros.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha fet lliurament del Premi Honorífic, en reconeixement a la trajectòria pública d'una persona vinculada a les ADF, a Ramon Centeno Costa, de l'ADF 249 Puigmadrona-Olorda de Molins de Rei i el Papiol. En la seva intervenció en el programa, la presidenta ha volgut felicitar la tasca de totes les persones que treballen en defensa i protecció dels espais naturals del territori, i ha ressaltat que el treball en la prevenció dels incendis forestals és un dels objectius centrals de la Diputació, com també ho són en aquest mandat, les polítiques que lluiten contra el canvi climàtic i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marquen les Nacions Unides. Marín ha remarcat que «des de la Diputació de Barcelona volem preservar, des de tots els sectors del nostre àmbit competencial, els efectes del canvi climàtic».

El premi Jordi Peix, per a projectes d'informació i sensibilització de la societat per la prevenció dels incendis, ha estat lliurat telemàticament pel diputat de Mobilitat, Espais Naurlas i Prevenció d'Incendis Forestals, Josep Tarín, al president de l'ADF La Carrerada, de les comarques de l'Alt i Baix Penedès i Garraf, Miquel Medialdea. El projecte presentat, escola de bosc de Catalunya, consisteix en el condicionament de l'espai verd municipal de Cal Gallina situat al centre de Vilafranca del Penedès, com a viver forestal per proveir les ADF i entitats de planter per a futures reforestacions i també crear-hi un espai d'educació ambiental, principalment pels alumnes de les escoles. El projecte també inclou d'un projecte museístic amb plafons i es programaran itineraris i xerrades d'experts, on s'hi parli de sostenibilitat, canvi climàtic, biodiversitat o reforestacions. Es tracta d'un projecte pioner en el que hi ha implicades nombroses entitats i associacions del territori.

El premi Rossend Montané, destinat a per a projectes de planificació de la gestió en la prevenció d'incendis forestals, ha estat lliurat pel diputat d'Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, al president de l'ADF Pla de Bages, de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada Oriol Tarragó. Aquest projecte preveu incrementar l'aportació hídrica dels espais de ribera, incrementar la biodiversitat biològica i zoològica, com també el bosc de ribera. Amb aquest projecte també es preveu disminuir les espècies més piròfiles, reduir el perill d'avingudes en cas de pluges torrencials i revertir la desertització dels ecosistemes i creació de microllacunatges.



Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau

El premi honorífic d'aquest any ha volgut reconèixer la trajectòria de Ramon Centeno Costa (Barcelona, 1950), de l'ADF 249 Puigmadrona-Olorda de Molins de Rei i el Papiol, de la que és membre des de la seva creació, l'any 1966. L'ADF 249 és l'Agrupació de Defensa Forestal de Molins de Rei i el Papiol, on diferents voluntaris i voluntàries forestals s'encarreguen de vigilar tota la serra de Collserola que ocupa entre Puigmadrona (el Papiol) i Olorda (Molins de Rei). Aquesta ADF treballa per la defensa de la natura, el seu manteniment i quan és necessari, amb el suport a Bombers, en l'extinció d'incendis forestals.

Des els seus orígens d'aquesta ADF, Ramon Centeno, conjuntament amb el primer president, Joan Castellví, de la masia Can Castellví, de la Rierada, van posar en marxa la compra de materials, amb un primer vehicle, un Land Rover vell, així com la captació de voluntaris i la seva formació.



Programa de la XAL

Per primera vegada, la gala de de lliurament dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, ha tingut un format televisiu que ha estat realitzat per la Xarxa Audiovisual, presentat per la periodista Vanessa Raja. Aquest programa es podrà tornar veure demà diumenge, a les 22.30 hores, per les televisions de la XAL.