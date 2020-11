Monitors de l'esplai Roques Albes omplen els carrers de Sallent per visibilitzar la importància que té l'educació en el lleure

Els monitors de l'esplai Roques Albes, de Sallent, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda visibilitzar la importància que té l'educació en el lleure per la nostra societat. Ara per ara, les noves mesures decretades pel DOGC en el pla de desescalada, vigents a partir de dilluns, permeten a l'esplai tornar a fer activitats presencials. Tot i això, les treballadores del centre no han volgut quedar indiferents.

Famílies, infants, joves, exmonitors, monitors i gent de Sallent han sortit al carrer aquest dissabte en un acte exitós on han mostrar pancartes amb diferents lemes com "volem tornar a jugar amb els munis", "volem fer-nos visibles perquè som imprescindibles" i "no només juguem, també eduquem".

"L'educació en el lleure no és oci, som educació essencial i imprescindible, som una eina de transformació social. I creiem que la nostra tasca és clau per al desenvolupament integral d'infants i joves crítiques, amb valors i capacitat d'autogestió" han manifestat els monitors presents a l'acte. Per tot això també han recalcat que, "sigui o no temps de pandèmia, s'atribueixi a l'educació en el lleure el valor que es mereix i que es reconegui l'impacte i importància de la nostra tasca pedagògica respecte al creixement personal dels infants i joves".