Tallada la BP-1121 a Monistrol per despreniments

La Guàrdia Municipal de Monistrol de Montserrat ha tallat la carretera BP-1121 per despreniments que afecten els dos sentits de circulació de la via, segons han anunciat per xarxes socials. L'Associació de Guàrdies de Monistrol i Castellbell i el Vilar han detallat que aquests despreniments s'han registrat aproximadament al quilòmetre 4 de la carretera, mentre que els responsables de manteniment de la via ja estan avisats.