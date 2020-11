El Gat Vegà esdevé l'únic comerç de la comarca del Bages a vendre el primer pernil salat per a vegans

A la taula per Nadal no hi pot faltar la sopa de galets, els canalons, preferentment de la iaia, i sobretot el pernil salat. Per aquestes festes, els vegans també podran inclouré aquest aliment típic del país als seus plats.



El SinJamón és com ha estat batejat així pels creadors de la marca Rollito Vegano , l'Hugo i l'Alex, al primer pernil salat per a vegans que es comercialitza a Espanya. El 17 de novembre l'empresa va distribuir prop de 200kg del producte a 47 comerços i restaurants que van sol·licitar comanda tan bon punt van saber del seu llançament. Entre aquests es troba El Gat Vegà, l'única botiga del Bages especialitzada en la venda d'aliments 100% vegans emplaçada al mercat Puigmercadal de Manresa.



"Fins ara el pernil salat per a vegans encara no existia. Hi ha hagut intents de creació que han estat molt lluny d'assimilar-se, però com aquest no n'hi ha cap" explica Gonzalo García, propietari de la botiga manresana. El comerciant assegura que era una necessitat que el SinJamón arribés al seu comerç, ja que en el seu dia a dia tendeix a innovar productes que són de qualitat i aquesta alternativa al pernil està molt encertada.



En Gonzalo fa més de deu anys que no menja carn i tastar el primer pernil salat vegetal l'ha permès reviure el plaer que sentia quan menjava el pernil d'origen animal. Elaborat principalment amb aigua, oli de coco, farina d'arròs i bellota, sal i colorant de remolatxa, el SinJamón és el primer pernil vegetal que s'assimila a l'original tant en textura, gust i color.





Un producte per tots aquells que no volen renunciar al pernil

«

»

A diferència d'altres comerços que venen el SinJamón amb un embalatge biodegadable, a El Gat Vegà el pernil salat per a vegans es comercialitza a granel. "La textura i el gust, de què et vingui embassat a tallar-lo a la màquina canvia molt. El gust tallat a granel millora". Gonzalo va rebre divendres la primera comanda de 8 kg de SinJamón i dissabte ja n'havia venut la meitat. "Més del 90% dels clients que l'han comprat ja havien sentit parlar del producte" comenta orgullós en saber que el feedback de la clientela després de degustar-lo ha estat molt positiu.No puc deixar de menjar carn d'animal perquè m'és impossible renunciar al pernil salat. Aquest és l'argument principal pel qual l'Hugo i l'Alex van decidir iniciar el projecte Rollito Vegano el 2019 per poder crear el SinJamón.Els empresaris certifiquen que cap dels dos és xef ni bromatòleg i que la creació del seu pernil salat ha estat possible gràcies a l'elaboració de moltes proves i testeig. Dimecres van repartir el seu primer palet de 2.000 safates de 200 kg per tota la península ibèrica i asseguren que no donen l'abast. "La demanda és molt superior, ens falta maquinària per produir totes les comandes" lamenten en veure que molts comerços no han rebut l'estoc requerit per falta de producció.Dimarts vinent està previst el segon enviament massiu de 200 kg que també arribarà a les illes Balears. Segons garanteixen, Rollito Vegano està treballant molt dur per poder aconseguir com més aviat millor perquè la seva creació arribi tot arreu amb el fi d'esdevenir una de les empreses més sostenibles i ètiques del món, que tot just acaba d'arrancar.