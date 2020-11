Castellfollit del Boix recupera el servei de Telefónica després de 22 dies sense

Els veïns de Castellfollit del Boix clients de Telefónica (aproximadament la meitat de la població) ha recuperat aquest dilluns al vespre el servei de telèfon i connexió a Internet, després de més de 22 dies sense poder-ne disposar com a conseqüència d'un robatori de cable, tal com havia informat aquest diari. Operaris de la companyia han acabar de reposar aquest dilluns el tram sostret i malmès i han tornat a fer arribar la connexió als usuaris.

La companyia s'havia compromès a treballar durant tot el cap de setmana per solucionar el problema per poder tenir restablert el servei dilluns. Finalment, ha estat al vespre quan ho han pogut fer.

Tal com va explicar Regió7, el robatori es va produir la nit de l'1 al 2 de novembre, quan uns lladres van robar entre 1.500 i 2.000 metres de cable d'aquesta companyia, al seu pas per uns camps situats entre el nucli de Maians i el poble de Castellfollit. Des de l'Ajuntament exposaven que aquesta situació era especialment problemàtica en aquests moments, perquè en el context de pandèmia és més necessari que mai disposar de bona connexió a Internet, ja que hi ha gent teletreballant i estudiants que han de connectar-se. A més, subratllaven que hi ha una desena de veïns que disposen de telealarma, que depèn d'aquesta connexió telefònica, i que no n'han disposat durant aquests vint dies.