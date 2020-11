L'oficina de reciclatge de Santpedor distribueix 54.000 bosses de compostatge en un mes

Des de mitjans d'octubre fins ara mitjans de novembre, en un mes, l'oficina de reciclatge de Santpedor ha repartit prop de 54.000 bosses compostables. Més de 450 persones ja han passat a recollir els quatre paquets que es donen gratuïtament per família. L'oficina que va tancar durant el confinament va reobrir el servei presencial i va poder començar a distribuir novament bosses de compostatge a mitjan del mes d'octubre quan va rebre una partida de bosses.

Cada paquet té 30 bosses que permeten que els residus orgànics generats a casa, als restaurants o al mercat es puguin tractar en una planta de compostatge com un residu orgànic més, ja que aquestes bosses es composten junt amb el seu contingut (restes orgàniques), inclús més ràpidament. Les bosses de compostatge es distribueixen gratuïtament des que fa tres anys es va fer la campanya de canvi de cubells.

Santpedor és un dels municipis de Catalunya que primer va implementar el porta a porta, ara fa 15 anys. És un sistema que ha ajudat el municipi a tenir els carrers més nets i sense contenidors, a reduir pudors i a millorar la sostenibilitat. A l'octubre del 2017, l'Ajuntament va promoure una millora del servei incorporant noves tecnologies a la recollida.

Actualment, el servei porta a porta disposa de diferents tipus de cubells: els que són per a separar l'orgànica a casa de color marró i airejats per facilitar l'ús de bosses compostables que també es poden reciclar i milloren el reciclatge de la fracció orgànica; els cubells marrons per treure a la porta la fracció orgànica; els grisos per treure a la porta la fracció resta. Els cubells exteriors incorporen un sistema de lectura.