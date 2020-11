Navarcles obrirà divendres el nou complex esportiu

Navarcles estrenarà aquest divendres el nou complex esportiu municipal Tres Pins amb piscina coberta i gimnàs, que s'havia d'haver inaugurat fa unes setmanes però es va haver d'ajornar per l'actual situació de pandèmia. Les activitats dirigides començaran el dilluns 30 de novembre, i els cursets de natació i les classes de pàdel i tennis no començaran fins al gener, a l'espera que es creïn els grups.

Si no hi ha cap imprevist, les instal·lacions estaran obertes tots els dies de la setmana però amb una capacitat limitada al 30% d'acord amb les mesures decretades per Salut, i caldrà cita prèvia. El complex esportiu que ara s'estrenarà, i que els veïns ja van poder veure en una jornada de portes obertes, consta d'un edifici de dues plantes connectat directament amb les piscines d'estiu i amb les pistes de tennis i pàdel. La planta baixa té un espai de recepció i una cafeteria al costat de la piscina coberta, amb un sol vas de 20 metres de llargada i 8 d'amplada i una fondària uniforme d'1,30 metres. També hi ha sales de neteja i d'infermeria, i els vestidors. A la primera planta hi ha el gimnàs, subdividit en una sala de 100 m2 per a activitats dirigides amb vistes a la piscina de sota, una altra de musculació i cardiovascular de 150 m2, i una darrera de 75 m2 per fer spinning. També tindrà una sala per a fisioteràpia i massatges.

En concret, el complex obrirà de dilluns a divendres de 7 del matí a 9 del vespre, els dissabtes ho farà de 8 a 8, i els diumenges i festius, de 9 del matí a 2 del migdia. La limitació de la capacitat al 30% implicarà que a la piscina puguin nedar quatre persones cada hora, una per carril. A la sala de musculació i a la d'activitats dirigides n'hi podrà haver 10 per hora, i a la de bicicleta només n'hi podrà haver 8. Pel que fa als vestidors, mentre es mantinguin les restriccions actuals, només estaran disponibles per als usuaris de natació. Per poder accedir al complex s'haurà de realitzar cita prèvia, amb un màxim de cinc dies d'antelació trucant al telèfon 93.831.02.42 o bé per WhatsApp, amb el número 671.45.07.79 Per poder disposar de les pistes de pàdel i tennis també caldrà demanar-ho abans, en aquest cas amb un màxim de tres dies d'antel·lació i s'haurà de fer online, utilitzant l'enllaç www.trespins.cat.

Pel que fa a les persones que ja s'havien preinscrit, hauran de passar de passar per recepció a validar l'abonament i a pagar la primera quota del mes de sesembre en metàl·lic o bé en targeta de crèdit.