El risc de rebrot del Bages baixa dels 400 punts 38 dies després

Una persona, ingressada a l'UCI d'Althaia per covid-19 | ARXIU/MIREIA ARSO

El risc de rebrot del Bages torna a estar, 38 dies després, per sota dels 400 punts, segons l'última actualització feta aquest dimecres pel Departament de Salut al web Dadescovid.cat. La xifra, s'allunya força dels 770 que va suposar el pic de la segona onada i indica que aquesta està entrant en la seva darrera fase. Tot i així, es tracta encara d'una dada molt alta i caldrà estar atent a l'evolució de l'indicador en els propers dies i que no es produeixi cap repunt.

A la comarca, la segona envestida de la covid-19 es va començar a notar a partir del 3 d'octubre. Aleshores, el risc de rebrot al Bages era de 96 punts, fora de la zona de perill que marquen els 100. Dotze dies després, el 14 d'octubre, la taxa ja era de 415 punts i, al cap de 7 dies més, el 22 d'octubre, va tocar sostre amb 770. L'ascens va ser fulgurant. En canvi, el descens està essent més lent, amb un repunt important el 2 de novembre, quan es va tornar a disparar fins als 682 punts tot i haver estat set dies abans als 572. Els 440 punts anunciats avui per Salut corresponen en realitat al dia 21 de novembre, ja que la Generalitat sempre publica les dades amb decalatge de quatre dies. Està calculat a partir dels nous casos de coronavirus detectats per PCR o test d'antígens entre el 15 i el 21 d'aquest mes, 343 en total, i comparats amb els set dies anteriors, quan van ser 437. La velocitat de contagi (Rt) a la comarca és de 0,89, quatre centèsimes menys que ahir, i el número total de bagencs afectats per la pandèmia puja ja a 7.290.

Tant el risc de rebrot com l'Rt del Bages es troben per sobre de les dades global de Catalunya, que són aquest dimecres de 262 punts i 0,78, respectivament.

El Berguedà supera els 2.000 contagis

També superen el promig de tot Catalunya les xifres del Berguedà. La comarca es troba per sobre dels 100 punts des del 8 de setembre. La segona onda s'hi va presentar amb un primer pic de 608 punts el 30 de setembre i un segon de 2.484 punts gairebé un mes després, el 23 d'octubre. Per aleshores un 1% de la població de la comarca – de 38.960 habitants – estava infectada i tenia capacitat de contagi. Des de l'inici de la pandèmia, el Berguedà ja acumula 2.086 casos de covid-19. El risc de rebrot actual és de 428 punts, per la detecció de 76 casos entre el 15 i el 21 de novembre, que se sumen als 116 detectats els set dies previs. L'Rt és de 0,86.