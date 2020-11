Artés definirà amb un procés participatiu quins usos fa de l’ampliació de la Casa Museu

L´Ajuntament d´Artés obrirà un procés de participació per definir quins usos es donen a cadascun dels espais del futura Casa Museu, una vegada ha completat la primera fase de remodelació de l´edifici annex, que dotarà el conjunt de l´equipament de molta més amplitud.

El que s´ha fet des de la primavera fins ara ha estat rehabilitar i consolidar tota l´estructura de l´immoble que hi ha situat just al costat del que pròpiament era fins ara la Casa Museu, situada en ple nucli antic. Es tracta d´un edifici annex en desús, que l´Ajuntament va adquirir fa uns anys i que ara ha reformat amb una intervenció que en conserva la façana però que n´acabarà transformant l´interior perquè es pugui utilitzar com a equipament públic polivalent. En la fase que ara s´ha completat s´ha portat a terme un buidat i una rehabilitació de tot l´edifici. S´ha mantingut intacte l´exterior de la casa, substituït els sostres i interiors, i posat en valor les 9 tines descobertes. Se´n mantenen les cinc plantes, però s´igualaran amb les de la Casa Museu, tenint en compte que els dos edificis es troben a diferent nivell perquè el terreny no és pla. També s´ha aprofitat per reforçar l´estructura i els fonaments. Posteriorment, s´haurà d´adequar la instal·lació elèctrica, la climatització i, finalment, s´haurà de moblar, en una darrera intervenció que s´executarà tan bon punt el futur equipament tingui clarament definits els usos i se sàpiga a què es destinarà cada planta.

El que s´acabarà fent és una doble connexió entre els dos immobles. D´una banda, es comunicaran a través de les plantes soterrades, i de l´altra, els dos edificis compartiran un ascensor que es construirà al mig i que donarà accés a cada costat. L´ascensor s´inclou en un programa d´actuacions subvencionades amb fons europeus Feder i coordinat pel Consell Comarcal del Bages. Aquest ascensor permetrà eliminar les actuals barreres arquitectòniques que hi ha per accedir a la Casa Museu. Feta aquesta primera intervenció, i per posar les bases de la següent, per poder utilitzar el conjunt com a equipament públic, l´Ajuntament obre ara un procés de participació perquè els veïns decideixin què es pot ubicar en aquest edifici.

El consistori posarà en marxa unes jornades participatives per presentar els resultats de la remodelació i definir conjuntament els futur usos. En aquest sentit, ha activat una enquesta a través del portal web de l´Ajuntament que estarà oberta fins al 23 de desembre. En aquesta enquesta el que hi ha són diverses propostes d´usos, que els artesencs poden votar si consideren menys o més adient, amb una puntuació de 0 a 5.

Així, es plantegen opcions com ara crear un espai de museïtzació del procés de producció del vi; ubicar un segon espai del museu amb peces d´interès històric; habilitar una sala de conferències; un espai de coworking; un bar amb servei a l´exterior; un alberg o un espai de botiga especialitzada, o una zona de reunions i trobades, entre altres.