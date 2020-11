Montserrat lluita contra l'erosió de la muntanya amb murs de pedra seca

Un dels principals problemes que pateix la muntanya de Montserrat és l'erosió de la roca. Sovint, quan plou, hi ha esllavissades com la del desembre de l'any passat, al camí de Sant Miquel, on van caure més de dues tones de pedra. Ara, per lluitar contra l'erosió, Montserrat recupera una tècnica ancestral de construcció: la pedra seca.

Una pràctica que requereix destresa, temps, paciència i molta pedra, però que, en canvi, estalvia materials contaminants. Al peu de l'esllavissada, un dels pocs mestres margers que hi ha a Catalunya, Ivan Fernández, construeix un mur amb aquesta tècnica utilitzant les pedres que van caure en el despreniment. La iniciativa coincideix amb la Setmana de la Pedra Seca, que té com a objectiu reivindicar aquest patrimoni.

La pedra seca és una tècnica de construcció tradicional i popular que es fa a partir de pedres encaixades sense utilitzar cap tipus de morter. És una tècnica que, durant anys, l'han utilitzat pagesos i carboners d'arreu del territori, però que s'ha anat perdent i substituint per d'altres sistemes de construcció.

Ara, com es fa a d'altres llocs, Montserrat intenta recuperar-la i ho fa per tal de frenar l'erosió de la muntanya, un dels seus principals problemes. Aquesta tècnica ho permet perquè frena l'aigua i la deixa passar sense que es col—lapsi el mur. I no només això, sinó que, a més, afavoreix la biodiversitat.



Vuit tones i mitja de pedra per construir un mur

Coincidint amb la setmana de la pedra seca, el mestre marger Ivan Fernández construeix al camí de Sant Miquel un mur de vuit metres de llargada, un metre i mig d'altura, i un metre i mig de profunditat. Ho fa en un lloc on fa un any hi va haver una important esllavissada, i on probablement n'hi hagi més en un futur.

Per fer-la, li caldran més de vuit tones de pedra, que anirà col·locant lentament i amb paciència com si fos una mena de 'tetris'. S'ajuda amb un martell per anar-les encaixant segons la necessitat i no li cal cap material més. "Diuen que totes les pedres fan paret", assegura.

La iniciativa coincideix amb la Setmana de la Pedra Seca, que se celebra del 23 al 29 de novembre, per reivindicar aquesta tècnica. La voluntat era programar un dia de visita a les edificacions de pedra seca que hi ha al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, però s'ha hagut d'anul·lar per les restriccions de la covid-19.