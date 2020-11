Santpedor destina 10.000 euros a la compra i adequació d'un nou vehicle antiincendis

L'Ajuntament de Santpedor i l'ADF Defensors del Bosc, que inclou les associacions de Callu?s, Castellnou, Nava?s, Santpedor i Su?ria, han signat un conveni relatiu a la compra d'un vehicle destinat exclusivament a la prevenció i extinció d'incendis. En concret, l'acord estableix que l'Ajuntament dóna una subvenció de 9.000 euros per a l'adquisició d'un vehicle Iveco model Marginus, i fora de conveni el consistori també preveu 1.000 euros addicionals per poder-lo equipar amb el material necessari per sortir al bosc.

De fet, l'ADF ja va comprar aquest vehicle l'any passat. El tresorer de l'entitat, Jordi Falip, que va morir recentment, va localitzar un camió de bombers al País Basc en bon estat i es va poder adquirir amb aportacions i bestretes dels socis de l'entitat. La subvenció de l'Ajuntament permetrà ara retornar les aportacions fetes.

El paper clau que va tenir Falip en tot aquest procés ha estat present en la signatura del conveni, en què van participar l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, el president de l'ADF, Josep Boixadera i l'actual tresorer, Fidel Santamaria, que recorda Falip com «l'ànima» d'aquesta operació «des del moment en què, coneixent la necessitat que com a ADF teníem, va buscar un vehicle que s'ajustava a aquestes necessitats i va fer els passos necessaris per a la seva adquisició i per buscar-ne el finançament». Es tracta d'un camió de bombers que permet més agilitat per arribar als llocs on s'ha declarat un incendi.



Creix el parc mòbil

Aquest antic camió de bombers se suma al parc mo?bil de l'associació. L'ADF compta amb un vehicle a Santpedor per al transport de personal, amb 3 vehicles mixtes de personal, amb un equip de bombes i dipòsits d'aigua ubicats a Callu?s i a Su?ria, i amb 21 cubes de 4.000 litres equipades per a l'extincio? que s'enganxen als tractors de vei?ns dels municipis que integren l'associacio?.

En aquest moment, l'ADF Defensors del Bosc, compta amb prop de 240 voluntaris. D'aquests, 70 so?n de Santpedor on l'ADF e?s molt activa i treballa intensament en les e?poques me?s complicades d'incendis forestals. Durant la resta de l'any, l'associacio? s'esforc?a en la formacio? dels voluntaris i en obtenir recursos per estar cada cop me?s ben preparats per a la defensa forestal.

L'ADF Defensors del Bosc agrupa 12 ADF i és la federació Bages-Moianès. Es va constituir el 1986 despre?s dels focs de Montserrat i va passar a ser la cinquena de Catalunya.