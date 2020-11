Ferran Estruch i Alba Camps seran els candidats d'ERC pel Bages i el Berguedà a les eleccions al Parlament

ERC BAGES

El Congrés Comarcal d'ERC Bages s'ha de forma telemàtica. La militància republicana hi era convocada per a escollir les persones candidates comarcals a la llista de Barcelona per les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.

El congrés s'ha iniciat amb les paraules de l'actual diputada Adriana Delgado, i també alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet. En la seva intervenció ha destacat tota la feina realitzada a la cambra catalana durant els darrers cinc anys, destacant la participació en la redacció de nombroses lleis així com l'honor de presidir el Parlament de les Dones i poder exercir de 4a secretària de la Mesa del Parlament.

Pel que fa a l'elecció de les noves persones candidates, l'única candidatura presentada com a cap de llista ha estat la de l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, que ha rebut un ampli suport de la militància amb el 97% dels vots emesos dels prop de 80 militants assistents. En la seva intervenció, Estruch ha agraït la tasca de l'Adriana Delgado i ha tingut paraules de record per l'Oriol Junqueras, la Marta Rovira i la resta de persones preses i exiliades. Ha explicat que fa aquest pas "per la il—lusió que em mou, les ganes de treballar i la responsabilitat que tenim com a generació de fer tot el que està a les nostres mans per aconseguir una societat millor". "El meu compromís", ha continuat, "és el de defensar a totes les persones i els seus drets en uns moments complicats, i treballar per construir un nou país, la nova República Catalana". Una república que vol sigui "neta, justa, feminista, verda i per a tothom". Per això, ha defensat que "ERC és la millor eina per assolir aquests objectius" i que compta amb tothom per a treballar-hi plegats.

La resta de la candidatura d'ERC Bages que acompanyarà Estruch estarà formada, per aquest ordre, per: Montserrat Clotet i Masana, regidora de Recursos Humans i Govern Obert a l'Ajuntament de Manresa; Isaac Jurado i Garcia, president de la Secció Local de Sant Vicenç de Castellet i membre de Jovent Republicà; Cristina Fabregat i Sintes, portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Castellgalí; i Georgina Mercadal i Viñals, alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola.

ERC BERGUEDÀ



Ahir dijous 26 de novembre es va celebrar de forma telemàtica el congrés comarcal d'Esquerra Republicana al Berguedà amb una participació de més del 50% de la militància comarcal per escollir les persones representants de la comarca a les llistes electorals del 14 de febrer.

Alba Camps, militant de la secció local de Puig-reig, regidoria de l'Ajuntament de Puig-reig des del 2015 i actual delegada del Govern a la Catalunya Central des del 2019 va sortir escollida pel 59% dels vots emesos.

Per Camps "En els últims anys he tingut l'oportunitat de conèixer a fons la nostra realitat, no només la comarcal sinó la regional: el seu enorme potencial però també els seus dèficits. Som una comarca amb molt a dir i a decidir. Tanmateix, necessitem de les eines i recursos per executar els nostres projectes com polítiques d'habitatge al món rural, projectes econòmics estratègics (forestal, agroalimentari...), infraestructures dignes i no radials, alhora que situar la nostra comarca i a la seva gent com un actiu i potencial de construcció d'una República socialment justa, econòmicament sostenible i territorialment equilibrada."

Conjuntament amb Alba Camps, el congrés també va escollir el regidor d'Avià Josep Subirana. Una representació paritària i de tot el Berguedà.

Va cloure l'acte la presidenta comarcal Raquel Sala que va encoratjar als i les assistents al congrés a guanyar les eleccions a la comarca, tot fent una campanya de proximitat, exposant les principals línies d'actuació d'ERC i escoltant més que mai a la veu de ciutadania de la comarca.