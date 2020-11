El PSC al Bages, Berguedà i Solsonès demana que es garanteixin totes les places públiques de residència

La Federació del PSC al Bages, Berguedà i Solsonès ha fet una crida perquè la Generalitat preservi totes les places públiques de residència per a gent gran. Els socialistes expressen aquesta demanda en un comunicat en què argumenten que "ens preocupa enormement els danys ocasionats per les enormes retallades del govern Mas, afegides ara a les que provoca la pandèmia. Portem deu anys de congelacions i retallades en la signatura de convenis i concerts econòmics, amb les residències públiques, de tot Catalunya i amb elles, les de la Catalunya central".

En aquest sentit, subratllen que els preocupen especialment les públiques, "pel que suposen d'acolliment a les persones més vulnerables. Volem recordar l'escassetat de places en residències públiques. Escassetat que motiva dos i tres anys d'espera per aconseguir una plaça. I manquen places concertades amb Benestar Social per facilitar l'entrada de persones amb baixos recursos".

En el comunicat manifesten que "els efectes de la pandèmia sobre el conjunt de les residències ha estat brutal. Continua sent-ho com per exigir la mobilització de recursos per evitar tancaments o disfuncions que no permetin acollir les persones en llista d'espera".

Amb aquests arguments, reclamen a la Generalitat "un pla de preservació de totes les places en residències públiques de la Catalunya Central", alhora que es "mantinguin tots els convenis i concerts pel total de les places concertades, malgrat en alguna es doni el cas de plaça no ocupada, degut a les afectacions de la Covid-19".

D'altra banda, reclamen un pla d'ajuts plurianuals "destinats a la remodelació i adaptació de les residències públiques per a poder disposar de nous espais, adaptats a l'actual lluita contra la pandèmia i per a futures situacions de risc". I també les "liquidacions immediates i puntuals dels compromisos econòmics de la Generalitat amb les residències públiques per evitar afegir danys econòmics, als ja produïts per la pandèmia".