La navalla també és cosa de dones

«Em vaig decantar per la barberia perquè és una feina més dinàmica que la perruqueria; és una professió que permet canvi i innovació constant». Així explica Marina Viñas Pascua (Cabrianes, 1992) perquè actualment es dedica a una professió que tradicionalment han dut a terme homes. Ella, com moltes altres dones, es va endinsar en el món de la perruqueria ara fa 12 anys fent permanents i tints, però al cap de cinc va decidir canviar els rul·los per la navalla. Part de culpa d´aquest canvi el té Maria Àngels Roca -la Meri-, propietària del negoci on treballa actualment a Artés i que li va començar a ensenyar la professió.

«Per fer bé una barba cal dedicar-hi una bona estona i a molts homes encara els sembla curiós que s´utilitzi la navalla per fer-ho. Els agradar el tracte de la fulla amb la barba i, en certa manera és com anar-te a fer un massatge», explica Viñas de la seva professió. Recorda que la perruqueria l´entusiasmava des de la infància i que això la va dur a estudiar un cicle formatiu a l´Institut Guillem Catà de Manresa. No va ser, però, fins que va arribar a la Perruqueria Ana María d´Artés quan va descobrir la seva peculiar passió per la barberia. On treballa és un negoci familiar que ja fa 45 anys que va obrir, amb clientela de tota la comarca i que actualment és a les mans de la segona generació. I té una particularitat: l´espai de perruqueria de dona i d´home estan separats per dues sales independents però connectades alhora. Aquesta distribució la va establir així la mare de Maria Àngels Roca fa 20 anys i dona resultats positius, assegura Viñas, perquè «tant els clients com les clientes diuen sentir-se més còmodes així». I justifica: «A les dones no els agrada gaire que els homes les vegin quan se´ls està tenyint o fent la permanent». Ara és ella qui s´encarrega de la part masculina i de dur a la pràctica l´art de la navalla, tant per les barbes com pels contorns, i que ha anat perfeccionant a base de cursos. Aquesta eina i la barberia en general, remarca, exigeixen més precisió que la perruqueria.

Viñas se sent més còmode en aquest sector masculí perquè creu que a les dones els «costa més fer canvis» i els pentinats que se solen demanar són «més típics», mentre que els homes s´atreveixen a fer peticions «més extremes», sobretot els joves que, «demanen degradats». Poden experimentar més perquè els seus cabells creixen més ràpidament i poden tornar a canviar d´estil ben aviat. La perruqueria, en canvi, és una feina més «monòtona: tallar, tintar i pentinar», diu, tot i que en un futur no descarta tornar-hi.

Els clients se sorprenen en veure una dona fer anar una navalla? «Ara ja no, però al principi sí», reconeix. L´ús d´aquesta eina explica que «s´estava perdent» perquè en molts establiments se solen fer els contorns amb màquina. A més, molts homes, pel «ritme de vida ràpid que acostumem a portar», utilitzen una maquineta d´afaitar i no pensen en un afaitat professional. «Tenim més peticions de tallar cabells, fer ratlles, tupès... i la barba es demana poc, tot i que, de mica en mica, s´està posant de moda una altra vegada», comenta i afegeix que «cada vegada hi ha més homes que agafen l´hàbit d´arreglar la barba cada setmana». Segurament les xarxes socials hi tenen a veure: «la gent avui en dia s´ho busca tot per Internet; venen i et diuen el que vol exactament perquè ja ho ha vist en algun lloc».

Perruqueria Ana Maria, com molts negocis del sector, es van veure obligats a tancar a causa de la pandèmia. En el seu cas van ser dos mesos amb la persiana abaixada, que Viñas afirma que «van estar coberts d´incertesa per saber què estava permès fer i què no». Recorda que a la primera setmana del desconfinament va ser tensa i que alguns clients encara no hi han tornat perquè tenen por i neguit. Però que tot i això al llarg de les setmanes, prenent les mesures de seguretat i desinfecció necessàries, s´han adaptat a la nova normalitat de la professió de la barberia.

Viñas és conscient que la seva professió pot semblar repetitiva, però diu que el tracte amb la gent li fa el dia «molt més amè» i en gaudeix. I això, remarca, és important a l´hora de triar professió. «Venir a la barberia per a mi és venir a passar-m´ho bé», diu.