L'Ajuntament de Sant Joan no cobrarà el 2021 la taxa de terrasses a bars i restaurants

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar en el darrer ple municipal la suspensió del cobrament de la taxa de terrasses a bars i restaurants i les convocatòries d'ajuts a autònoms i empreses del municipi pels costos de lloguer i compra de material higiènic i sanitari. El ple es va celebrar de manera telemàtica

L'aprovació provisional permetrà la modificació de les ordenances fiscals per al 2021 perquè els bars i restaurants del municipi no hagin de fer el pagament de l'ocupació de la via pública al col·locar una terrassa. Es tracta d'una acció complementària a les emmarcades dins el pla de xoc municipal per pal·liar els efectes de la crisi causada per la covid-19, on es va acordar que es pogués fer l'ampliació de terrasses de bars i restaurants sense costos addicionals.

Paral·lelament, la convocatòria d'ajuts a autònoms i empreses de Sant Joan de Vilatorrada serà de 20.000 euros (10.000 pels costos de lloguer i 10.000 per compra de material higiènic i sanitari per la protecció contra la Covid-19). Es tracten de dues accions registrades en el pla de xoc aprovat el passat mes d'agost. Els ajuts es donaran per criteris de puntuació.



Instal·lació de punts de llum al Polígon Els Vinyats I

Un altre dels punts aprovats durant el Ple municipal és la correcció de l'errada material en la modificació de crèdits que permetrà la instal·lació de punts de llum al Polígon Els Vinyats I, que actualment es troba en una situació precària pel que fa a l'enllumenat i permetrà una millora a curt termini. Concretament, s'instal·laran punts de llum urbana de tecnologia LED, amb alimentació mitjançat plaques fotovoltaiques sense connexió a la xarxa d'enllumenat públic