El govern de Súria es referma a fer la biblioteca al Califòrnia

El govern de coalició entre el PSC i el GIS a l'Ajuntament de Súria ha frustrat un nou intent per part la plataforma veïnal que demana construir la futura biblioteca a l'edifici del Cal Pau de convèncer l'executiu de fer marxa enrere en les seves pretensions d'ubicar-la a l'antic cinema Califòrnia. En aquest cas, la petició es va debatre en el darrer ple a través d'una moció presentada conjuntament pels grups d'ERC, AiS i JxS, d'acord amb la plataforma, però que no va prosperar. En la primera votació hi va haver un empat a sis (per l'absència d'un regidor de l'equip de govern), i en la segona, Albert Coberó, del PSC, va fer valer la seva condició d'alcalde per desfer la igualtat inicial.

La moció ha arribat al ple després d'uns mesos de campanya per recollir signatures a favor de l'opció de Cal Pau, que va impulsar la plataforma de veïns. En total, s'han aconseguit 1.250 firmes, 1.078 de veïns de Súria, i 172 de vilatans residents a fora, tots majors d'edat. Una xifra que, segons es feia constar a la pròpia moció, representa un 22% del cens de Súria, i que tant la plataforma com l'oposició consideren «prou significativa per fer replantejar la proposta de l'equip de govern i recuperar la continuïtat del projecte de la biblioteca a Cal Pau».

La cap de l'oposició, la republicana Marta Viladés, acusa els regidors de l'equip de govern d'«intransigents» per considerar que «estan ignorant la quantitat de gent que ha signat, quan el que han de fer els partits és escoltar la ciutadania». També és crítica amb la defensa que el PSC i el GiS fan de la seva opció i que legitimen en base als vots obtinguts en les darreres eleccions municipals tenint en compte que en campanya ja apostaven pel Califònia. Viladés sosté que «en unes eleccions es voten moltes altres coses, i en canvi, la campanya de recollida de firmes s'ha fet exclusivament per a això».



S'insistirà en una consulta

Tot i que la moció no ha prosperat, la plataforma de veïns impulsora de la campanya no llença la tovallola i continuarà defensant la necessitat que es promogui una consulta popular sobre la futura biblioteca. «Creiem que tenim prou firmes» per tirar-ho endavant, apunta un dels representants de la plataforma, Miquel Sala, tot i que l'última paraula la tindrà l'equip de govern.

Entre altres coses, l'executiu aposta per donar un ús social i assistencial a Cal Pau i fer de l'antic Califòrnia una biblioteca i un centre cívic, entre altres coses, per motius tècnics i econòmics. En canvi, l'opció de la biblioteca a Cal Pau la defensava l'anterior govern (de CiU, ERC i AiS), que fins i tot en van encarregar un avantprojecte.